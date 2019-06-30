台灣基進：罷韓連署書第一階段3萬份即將達標

2019-06-30 18:58

首次上稿 16:58

更新時間 18:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「公民割草行動」與「Wecare高雄」等兩個民間團體發起的罷免韓國瑜行動如火如荼，台灣基進黨今天下午宣稱，第一階段的3萬份即將達標。

「公民割草行動」表示，光統計該聯盟，截至昨晚8點半，已收到7238份罷韓連署書，今天因為是周日，僅有市議員簡煥宗一處代收點，其它代收點都休息。「公民割草行動」統計到下午3點，共收到7644份聯署書。

「公民割草行動」表示，明天星期一，估計連署罷免書將可突破1萬份（不含「Wecare高雄」）。

「台灣基進」今天下午更指出，台灣基進被領取的連署書近兩萬份；若加上割草與Wecare及其他代收站，保守估計應已達到三萬份（第一階段門檻），罷韓連署第一階段的連署書，即將達標。

台灣基進黨與「公民割草行動」明天將聯合召開記者會，宣布第一階段連署書即將達到3萬份，並預告後續行動規劃，可能會遊行包圍高市府。

依公職人員選罷法規定，要罷免民選縣市長，須該縣市長任滿1年後，由選民以總選舉人1%連署支持提出罷免案；提案成立60天內，提案人要再送總選舉人10%連署書，讓罷免案成立；投票時除同意票要多於不同意票，同意票還要達總選舉人1/4以上才過關。

「公民割草行動」指出，以去年高雄市長選舉人數228萬1338人換算，第一階段需有22814人提案，但中選會查核時，會剔除資格不符者，保守估計3萬份是安全數量。至於第二階段的安全數量，估計得達到30萬份。

針對這份公職人員罷免提議人名冊從何而來？「公民割草行動」表示是從中選會網站列印的，格式應該沒有問題，中選會新格式已將職業欄刪除，目前連署統一採用新格式。

高雄市選委會則表示，高雄市以前只有里長罷免案，從未有人發起過市議員或市長的罷免。至於格式是否有效，須由主管機關的中選會回答。

此外，經營部落格「Lisa Liu女外科的血淚史」的外科醫師劉宗瑀，昨天也錄製影片，響應罷韓活動。她強調，自從韓國瑜當選後，明顯感受到高雄人被拋棄，不管是登革熱疫情、隱翅蟲疫情、或是日本腦炎致死造成的病例，還有周圍的雜草叢生、愛河的水等。

劉宗瑀說，韓市長想一步登天，在市政沒有辦法好好處理情況下，就妄想要成為所謂高雄的總統。「在我周圍親朋好友當中，也愈來愈多人醒了，逐漸的有美夢發大財的，這種泡沫被戳破的，懊悔跟悲傷的感覺，希望能夠團結這些力量，讓我們一起來罷免韓國瑜。」

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