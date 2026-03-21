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    首頁 > 花蓮縣

    出國、辦行銷 花蓮二備金被指亂挪用

    2026/03/21 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖災情，但縣府第二預備金不但花到有剩，還拿錢去辦行銷活動。 （記者花孟璟攝）

    花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖災情，但縣府第二預備金不但花到有剩，還拿錢去辦行銷活動。 （記者花孟璟攝）

    去年九月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖世紀洪災，結果縣府編列用於災害及緊急用的第二預備金六千萬元，實際卻僅動支五千二百多萬元，經費還有剩餘，多位議員發現，第二預備金被拿來用在金針花季行銷記者會、出國至香港食品展等觀光推廣活動，而光復鄉災後青年創業補助也被質疑申請不透明，議員說「難怪災民會說，看得到、申請不到」。

    堰塞湖洪災 6千萬僅動支5200多萬

    無黨籍議員黃馨批評，花蓮多災多難，去年還有馬太鞍溪堰塞湖洪災，第二預備金被質疑不符合使用精神，去年二備金編列六千萬元，最後動支五千二百萬元「顯然還有剩」，和鄉鎮增益財源配合款一樣，都失去預算原本的意義。

    民進黨議員林則葹質疑，第二預備金應該是救命錢，但是從縣府去年度二備金動支數額表，卻發現多項該以正常預算編列的花費，以二備金支應。包括八月金針花季行銷與農民市集的二百七十多萬元、警察局的偵蒐器材八萬元；連國民黨的議員吳東昇也提出，二備金中還看到補助農會二五〇萬元出國參加香港美食博覽會。

    光復青年創業補助 被質疑申請不透明

    議員楊華美更指出，「光復青年創業再生行動計畫」最高補助五十萬元，但很多災區青年聽完說明會，回家都灰頭土臉直說「應該申請不到」。議員要資料，縣府卻連補助名單都拿不出來，只有「申請卅七家、通過十三家」數字，難怪在地年輕人說申請不到，質疑「是不是有特定資格才有」？

    主計處︰有提醒縣府應納入正常預算

    縣府主計處則強調，動支二備金都要符合預算法七十條規定，主計單位審查時都會留意並提醒縣府，針對議會要求應該避免年年都以相同理由申請動支二備金，應納入正常預算的項目，今年已編列預算。

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