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    首頁 > 花蓮縣

    花蓮富里鄉通過普發3千 調高敬老金

    2026/03/20 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    位於花蓮、台東交界的富里鄉是稻米的故鄉，但這幾年人口已失守一萬關卡，為讓鄉內人口回流，富里鄉除了有全國數一數二高的生育補助，「生一胎領十萬元」，富里鄉代表會昨也通過鄉公所提案，將對設籍鄉民發放三千元振興禮金，且將調高重陽禮金，百歲以上長者的禮金更由原先的一萬元調升至三萬六千元。

    富里鄉長江東成說，花蓮南區鄉鎮這幾年過得不容易，三年前〇九一八地震至今橋梁仍復建中，加上多次強烈颱風侵襲，鄉親非常辛苦，鄉公所提出振興經濟禮金發放自治條例、修正重陽敬老禮金發放自治條例，昨天已由鄉代會正式審議通過。

    富里鄉公所表示，發放現金三千元，期盼緩解鄉親的生活壓力、帶動地方消費及經濟注入活水，領取資格是二〇二五年底前設籍富里鄉的鄉民，估計將有九千五百人受惠，目前由戶政事務所進行發放作業造冊。

    富里鄉六十五歲以上老年人口約占廿七％，富里鄉重陽禮金自治條例修正案將八十歲以上長者的發放級距從十年改成五年，新增八十五至八十九歲級距從現行二千五百元調到三千元、九十五至九十九歲由三千六百元調至五千元，百歲以上由一萬元調升至三萬六千元，其餘維持原標準，新制今年重陽節實施。

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