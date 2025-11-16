為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 花蓮縣

    《鳳凰颱風重創》花蓮馬太鞍溪便橋沖毀 季連成要求10天搶通

    2025/11/16 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    行政院政委季連成（左一）聽取公路局東區養護工程分局長林文雄（左二）說明馬太鞍溪便橋施工進度。（記者花孟璟攝）

    行政院政委季連成（左一）聽取公路局東區養護工程分局長林文雄（左二）說明馬太鞍溪便橋施工進度。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣馬太鞍溪橋九月廿三日遭洪災沖毀，經公路局趕工，十月十日完成溪底涵管便橋，上月廿一日挺過二號堰塞湖溢流，但本月十日鳳凰颱風強降雨造成北岸萬榮鄉明利社區淹水，涵管便橋也遭沖毀。行政院政務委員季連成昨到花蓮視察，要求公路局以十天搶通為目標，盡快讓民眾有安全的道路。

    便橋北側部分受損 南岸沖失

    挺過一次堰塞湖溢流的馬太鞍溪涵管便橋，曾被馬太鞍溪災區總協調官季連成稱讚工程品質，然而一個月後的鳳凰颱風帶來山區超過四百毫米強降雨，大水當晚就把涵管便橋淹沒，大水消退時發現涵管便橋北側部分受損，靠近南岸的便橋則沖失。

    公路局東區養護工程分局長林文雄向季連成報告，馬太鞍溪涵管便橋復原施工已啟動，昨施工機具已經進場，但因為溪水水勢仍湍急，尤其是溪流靠近南岸有兩股主流相當大，初估工期八至十二天。

    季︰近期無豪大雨機率 適合施工

    但季連成聽了直呼「八到十二天，中間差四天」，他要求公路局以十天完工為基準目標！季連成認為，依照林保署的報告，馬太鞍溪上游堰塞湖有二處，舊堰塞湖水量降至約三十三萬立方公尺、新生堰塞湖至昨天早上水量剩下十五萬立方公尺，目前緩和溢流中，且近期內已經沒有豪大雨機率，水流減緩應可馬上施工。

    林文雄說，馬太鞍溪湍急主流目前比較靠近南岸，也是便道流失的地方，靠近北岸的涵管及鼎塊結構還在，因此會先從北岸開始復原，河流中間的便道目前仍淹沒水中，因為比溪床低容易被水流淹過，將以疏濬方式清理挖掘出來，評估應該不至於流失。

    花蓮馬太鞍溪便橋遭鳳凰颱風豪雨沖毀，目前封閉。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪便橋遭鳳凰颱風豪雨沖毀，目前封閉。（記者花孟璟攝）

