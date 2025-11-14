為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 花蓮縣

    韓國仁川直飛花蓮首航 132旅客到訪

    2025/11/14 05:30 記者游太郎／花蓮報導

    交通部觀光署長期深耕韓國客源市場，韓國可依航空公司（Aero K）開闢「仁川—花蓮直飛包機」，昨天下午二點四十分首航花蓮；首班有一百卅二位旅客，除了韓國旅客，還有十六位從韓國參訪完的宜昌國中師生；花蓮觀光業者希望打造「花蓮入境、台北出境」雙向旅遊包裝，讓這條航線長久經營。

    花蓮縣政府昨準備珍珠奶茶及原住民歌舞迎賓，讓韓國旅客有賓至如歸的感覺，紛紛拿出手機拍攝；縣府觀光處長余明勲表示，這是疫後花蓮與韓國仁川首度復航，韓國赴台旅遊人數近年快速成長，甚至超越日本市場，希望藉此航線讓韓國旅客更深入了解花蓮之美，過去多以太魯閣一日遊為主，未來可望因直航延長停留時間，期待每週兩班直航能逐漸增班，開拓更多韓國觀光客源。

    花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮擁有豐富的觀光資源，期望縣府規劃完善的旅遊資訊與交通配套，相信能吸引更多韓國旅客延長停留，對地方產業將是一大助力。

    花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，韓國旅客經了解還是想要去北部觀光，希望「花蓮入境、台北出境」，或由「台北入境、花蓮出境」，對於旅行社業者來說比較好包裝銷售行程，才能長久維持下去，希望縣府彙整旅行社相關意見，為不同國家的旅客量身定做特色行程。

