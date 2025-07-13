客委會鳳梨饗宴 徐榛蔚吹捧傅政績被嗆

客庄鳳梨饗宴辦桌，花蓮縣長徐榛蔚席間致意，罷團成員嗆「罷免傅崐萁」。 （花蓮罷團挺美小隊提供）

2025/07/13 05:30

瑞穗客庄首辦 客委會︰如違反行政中立 將撤銷補助

〔記者花孟璟、楊綿傑／綜合報導〕行政院客家委員會補助經費，花蓮縣府昨天在瑞穗鄉舉辦「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」，今年結合地方特產首辦「客庄鳳梨饗宴」，吸引民眾吃辦桌，然花蓮縣長徐榛蔚致詞時又把活動當反罷免造勢，宣傳普發一萬元政策等，還遭罷團直球回嗆「罷免傅崐萁」。客委會表示將查證，如違反行政中立，將撤銷補助。

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志工逐桌發傅崐萁政績扇子

今年邁入第二十九年的鼓王爭霸戰，活動曾被客委會列入「客庄十二大節慶」，由於瑞穗鄉富源三村的鳳梨正值產季，今年首度辦客庄鳳梨饗宴辦桌，現場席開五十桌，但活動變調，現場支持傅崐萁的國民黨志工逐桌發「傅崐萁政績扇子」，花蓮縣長徐榛蔚更在致詞時，不遺餘力吹捧老公傅崐萁！

徐榛蔚說，恭喜大家，立法院會已表決通過普發現金一萬元，「大家給傅崐萁一個掌聲，以及所有中央打拚的立委掌聲」等。

支持、反對罷免雙方對嗆

徐榛蔚在席間致意時，當場被罷團成員直球嗆「罷免傅崐萁」，徐榛蔚則維持「尷尬不失禮貌的笑臉」；此外，現場也發生支持、反對罷免兩方舉牌對嗆。

客委會主委古秀妃指出，「鼓王爭霸戰」最早是源於花蓮縣瑞穗鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦，客委會補助用意是為了傳承發揚花蓮在地客庄特色文化。

古秀妃指出，該活動客委會補助花蓮縣政府一百萬元經費舉辦，依規定只要接受客委會補助經費的活動，不得為特定政黨或特定候選人宣傳造勢，客委會將進行查證，如違反事實確鑿，將循相關程序撤銷補助。

穿著國民黨背心的志工在客庄鳳梨饗宴開桌前，逐桌發「傅崐萁政績扇子」。 （民眾提供）

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