產銷班座談變造勢會 傅崐萁阻止錄影

瑞穗鄉農會舉辦產銷班聯合座談，傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚都出席，但前半場幾成傅崐萁造勢大會。（民眾提供）

2025/07/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉農會前天舉辦產銷班聯合座談，但座談會前半場卻成了傅崐萁造勢會，傅致詞近半小時錄音檔案流出，傅崐萁發現農民拿手機錄影立即制止，還質問農民「我們溝通有問題嗎」、「民進黨最喜歡這樣」！

瑞穗農會發文要求派人出席

瑞穗鄉農會前天下午舉辦產銷班聯合座談，為了這場座談，農會前一週三日就發文，要理監事、會員代表、農事小組長、產銷班、青農聯誼會等都要派人出席，「請各班長務必派四名班員出席」，但會議前半場卻成了傅崐萁造勢大會。

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傅一講近半小時 大談反罷免

傅崐萁上台講沒幾句發現有人錄影，立刻制止「這不要錄影好嗎」、「我們溝通有問題嗎」？強調「今天來是幫大家解決問題，這樣沒有意思，民進黨最喜歡這樣」，現場農會理監事、總幹事、傅崐萁及妻子徐榛蔚、「愛將」花蓮縣農會總幹事的吳昆儒排排坐，傅崐萁一講就是將近半小時，還說，今年文旦銷中預計可出十幾個貨櫃、比去年多！他幫大家處理好了，卻「還被罵成這樣」。

現場傅也大談反罷免，強調一六一億元不能被收回，明年各項老人、教育等福利都會多更多，「花蓮平均一人多五萬多元」！

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志說，傅崐萁參加農會活動致詞、關心農產品銷路及價格「這是例行公事」，至於制止錄音錄影則因這是「內部不公開會議」，但記者質疑「農會產銷班會議怎麼會國民黨內部會議」，吳建志不置可否。

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