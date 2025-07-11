葉霸嗆傅遭架離案開庭 罷團聲援

花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）今年3月2日參加植樹節活動，怒嗆傅被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，葉春蓮老師出庭，民眾到場聲援。（記者王錦義攝）

2025/07/11 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮知名的退休老師葉春蓮（葉霸）今年三月參加植樹節活動，發現被傅崐萁「掛羊頭賣狗肉」成宣講大會，怒嗆傅被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，她昨天出庭，罷團到場聲援，高呼：「暴力零容忍」。

律師王泰翔說，今年三月二日葉老師參加植樹節活動，結果因為發表意見，遭國民黨的黨員、黨工推拉出去，是典型的暴力行為，尤其是對八十歲老人家，讓人看了於心不忍，事情過了那麼久，但是國民黨花蓮黨部還有相關被告，完全沒跟葉老師道歉，這種犯後態度也會跟地檢署一併說明。

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縣議員楊華美說，現在罷免活動高張力，暴力、語言羞辱等不斷發生，民主制度就是要保障人民各種權利，包含表達不同意見的權利，希望透過這次罷免行動讓公民了解各種聲音都應該尊重，傅總召向來就是喜歡打壓異己，也煽動對立情緒帶動支持者，希望傅及國民黨嚴守分際，不要煽動對立情緒。

葉春蓮說，當天看到發送樹苗就進去體育館，「生物老師對樹苗沒有抵抗力啊」，進去才發現是傅崐萁拿著麥克風胡扯，當老師當一輩子，聽到胡說八道就無法忍受，她在台下指正傅崐萁，叫他不要再繼續做壞事，結果就被人架出去。

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