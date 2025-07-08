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    首頁　>　花蓮縣

    《花蓮》議員批傅崐萁爛政 日出大道1天2摔車

    傅崐萁擔任花蓮縣長內耗資5億推動的日出香榭大道，花崗岩板路面遇雨就容易濕滑。（記者王錦義攝）

    傅崐萁擔任花蓮縣長內耗資5億推動的日出香榭大道，花崗岩板路面遇雨就容易濕滑。（記者王錦義攝）

    2025/07/08 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕立委傅崐萁擔任花蓮縣長內耗資五億推動的日出香榭大道，花崗岩板路面遇雨就容易濕滑，最近颱風天又有民眾貼文抱怨一日發生兩件摔車事故，議員們群情激憤，痛批傅崐萁要負最大的責任。

    縣府建設處回應，花崗石表面當初有粗糙面，但走久了就會比較滑，一些事故發生在路口處，機車騎士速度快看到有車輛，緊急煞車容易打滑；路面將做一些加工改善，讓表面更粗糙，並研議在路口裝設無號誌路口警示設施，車輛到路口時，旁邊電子告示提醒右方有來車，希望慢下來，養成到路口減速停看習慣降低事故。

    鋪滿花崗岩 遇雨易濕滑

    議員楊華美說，花蓮市區曾擁有一條美麗溪流「紅毛溪」，在傅崐萁堅持下被強行加蓋，還鋪設昂貴黑白石材。加蓋因避免海水倒灌箱涵設計較高，導致這段七百七十公尺大道兩側只能做成傾斜，居民、議員多次要求縣府改善，始終被置若罔聞。工程連同加蓋費用總預算約六億元，光花崗岩地磚就要縣府自籌快三億元。

    縣府︰將讓路面變更粗糙

    議員胡仁順說，下雨經常看到有人在此滑倒的消息，前年還有長輩摔到進加護病房，二○一七年擔任市代就預告過這條路的問題重重，但傅崐萁只要有錢，就是拿來做無意義的大撒幣，未來還有一六一億補助款，只會更多好高騖遠無意義建設與綁樁。

    依據監察院調查報告，花崗岩材質鋪設道路有安全疑慮，然花蓮縣府堅持道路鋪滿花崗岩，甚至核定細部設計前即採買花崗岩，經檢驗花崗岩BPN抗滑係數平均數值均低於五十五，部分路段濕式BPN值甚至有低到四十一情形，而柏油AC路面，濕式BPN數值為六十一至六十二．五，採用AC防滑效果遠優於花崗岩。

    昨有民眾貼文抱怨，日出香榭大道1日2摔車事故。（翻攝Threads）

    昨有民眾貼文抱怨，日出香榭大道1日2摔車事故。（翻攝Threads）

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