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    首頁　>　花蓮縣

    918震災受損 高寮大橋重建超前 明年上半年完工

    玉里高寮大橋重建工程進度超前，預計明年上半年完工通車。（記者游太郎攝）

    玉里高寮大橋重建工程進度超前，預計明年上半年完工通車。（記者游太郎攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府確保玉里鎮及南區民眾通行權益，昨天公布高寮大橋復建工程進度，強調將監督工程如期如質完成，目前基樁已全數完成，進度超前，預計將在明年上半年完工。

    縣長徐榛蔚指出，昨天會勘高寮大橋復建工程，基樁已全數完成，進度超前，為後續的橋墩、橋台及上部結構提供支撐，工程將進入下一階段，高寮大橋復建工程於去年二月動工，經費九點九四億餘元，目前實際進度超前預定進度八％。後續將繼續進行橋梁主要結構安裝、橋墩基礎及墩柱施工，確保橋梁穩固耐用。

    縣府表示，高寮大橋於二○二二年九月十八日震災受損，十月行政院公共工程會核定九億九千四百餘萬元，並經縣議會通過預算，二○二三年八月完成細部設計，去年二月動工，目前預計進度十九點五三％、實際進度廿七點七二％。

    縣府建設處表示，花蓮南區先後遭受○九一八、○四○三等震災侵襲，包括高寮大橋等重要橋梁受損嚴重，縣府將持續推動後續重大災害復建工程，落實施工進度與安全標準、穩步推進，希望未來完工後，能提升橋梁結構的耐用性與通行安全，讓鄉親安心通行，恢復花蓮南區便捷安全的交通環境。

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