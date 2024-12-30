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    首頁　>　花蓮縣

    （花蓮）中橫西寶段坍方搶通 管制放行

    台八線中橫公路157.7K西寶路段，前天發生上邊坡間歇性坍方落石，昨天上午搶通後通行。（公路局提供）

    台八線中橫公路157.7K西寶路段，前天發生上邊坡間歇性坍方落石，昨天上午搶通後通行。（公路局提供）

    2024/12/30 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路西寶路段廿八日發生上邊坡間歇性坍方落石，且持續至晚間仍未停歇，造成洛韶至西寶路段雙向受阻無法通行，經公路局東區養護工程分局搶災團隊挺入清理坍方，昨天搶通道路，將依原訂管制時間放行。

    太魯閣工務段指出，中橫公路東段太魯閣口到大禹嶺邊坡自花蓮大地震後持續不穩，目前沿線進行災修重建工程並實施交通管制，一六七．七公里天祥到太魯閣路段，經評估達通車條件後，不分平日、假日，維持原訂每日五次放行，時間為上午七點到八點、上午十點、中午十二點至下午一點、下午三點，以及下午五點至五點半。

    而天祥以西路段，一一四．六公里關原至天祥路段，除了關原及碧綠等二處工區，在上午八點至下午四點採每整點放行一次，其餘路段不分平日、假日，在每日清晨六點至下午四點半，視沿線零星災修工區需要，採機動管制放行措施；中橫公路東段下午五點半後在管制區段內車輛只出不進，晚間六點半至隔天上午八點，實施夜間封路。

    太魯閣工務段指出，災點通車後現場設置搶災機具與監看人員，放行時如遇天候狀況不佳，例如強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或災害擴大之虞，不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

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