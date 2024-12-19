中央挹注300萬 花蓮重慶市場美化

升級市場環境美學，增設後門招牌。（花蓮市公所提供）

2024/12/19 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕傳統市場總讓給予老舊、潮濕的感覺，花蓮市重慶公有零售市場入選經濟部「傳統市集美學升級及攤鋪優化輔導計畫」，改造市場中庭休憩區，為市場內的精神象徵土地公設計Ｑ版公仔，打造打卡牆，還有五個攤商質感大升級，風格清新又明亮。

打造打卡牆 設計Ｑ版土地公公仔

花蓮市公所指出，花蓮市重慶市場在二○一五年改建完成，是花蓮市規模最大的傳統公有零售市場，場內共有二七三個攤位進駐，改建時除了加強耐震係數，市場近年在市公所積極優化、更新設備、為攤商設計招牌，大幅提升整體環境質感，榮獲經濟部評選優良市集四星認證，是宜花東地區的唯一四星評級。

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今年在經濟部「傳統市集美學升級及攤鋪優化輔導計畫」三百萬元經費挹注下，利用二百萬元投入升級市場環境美學，另外一百萬元則補助五個攤商每攤廿萬元，改造攤鋪、設計專屬LOGO及主視覺，提升整體市場攤位質感。市長魏嘉彥說，不少顧客大讚改造後的商品羅列整齊、一目了然，且環境變得更衛生，讓消費者能更加安心採購。

各鄉鎮市農產放牆面 告知消費者

市公所指出，升級市場美學部分主要用於改造中庭休憩區，把縣內各鄉鎮市農產放上牆面，富有教育意義，也希望藉此告訴消費者這些優質農產品在重慶市場都可買到；同時也打造一面諧音梗吉祥話打卡牆，結合市場內的精神象徵土地公設計Ｑ版公仔，優化整體服務台，並增設後門招牌、機車停車標示牌和走道指引燈，提升市場視覺形象。

重慶市場自治會主任委員陳愛玲說，市公所長期對市場的重視與支持，也舉辦縣外觀摩借鏡讓市場不斷進步，現在攤商參與改造意願愈來愈高，帶動許多市場第二代、第三代願意接班，希望未來可以吸引更多年輕消費者走進傳統市場，甚至發展市場觀光成為花蓮的觀光旅遊指標地點。

經濟部「傳統市集美學升級及攤鋪優化輔導計畫」挹注花蓮市重慶公有零售市場。（花蓮市公所提供）

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