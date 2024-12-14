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    首頁　>　花蓮縣

    段考時施工太吵被投訴》學校主任怒罵老師 疑涉職務霸凌

    2024/12/14 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市某國中一名專任老師投訴，遭學校總務主任「職務霸凌」，起因是段考時廁所改建施工，被學生投訴太吵寫信到縣長信箱，總務主任懷疑是同事投書，竟大聲咆哮恐嚇該師「你這樣弄我（投書），你看我怎麼弄死你」！還跑到校長室吼老師的名字、直呼「他不會承認的」！對此教育處表示已經介入調查，目前了解雙方並無職權直屬關係，應只是同事間溝通問題。

    投訴的老師指出，總務主任因接到縣長信箱的投訴案，指學生在段考期間廁所施工聲音太大，影響到學生專心作答，由於他曾向學校反映過相同問題，總務主任竟擅自認定「就是他去投訴」，上月廿八日早上九點多竟跑到專任教師辦公室責罵老師，大聲辱罵「你這樣弄我（投書），你看我怎麼弄死你」！而總務主任還在校長室直呼他的名字，大聲吼罵「他不會承認的」。該名老師認為，希望教育處徹查、不要助長霸凌者氣焰。

    校方回應，事發後本月三日有找主任、專任教師召開協調會議，因沒有任何證據能證明是該師去投訴，主任不能逕自做出認定就指責他人，雙方現場相互溝通，而該名主任也為針對自己情緒失控對老師大小聲表達道歉之意。

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