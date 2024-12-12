富里「穀動日不落」音樂祭 週六登場

首屆「穀動日不落音樂祭」週六在六十石山山腳下大草坪舉辦。（記者花孟璟攝）

2024/12/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕富里鄉連辦八年的穀稻秋聲音樂節吸引大批觀光人潮，去年停辦讓粉絲們大呼可惜，今年富里鄉公所、富里鄉農會集中資源合作舉辦「穀動日不落」音樂祭本週六登場，遊客搭火車到富里可轉乘免費接駁車，現場也將發放三千張面額八十元市集體驗券，希望帶動觀光。

送80元市集券 免費接駁

首屆「穀動日不落音樂祭」週六在六十石山山腳下大草坪舉辦（見圖，記者花孟璟攝），上午十一點美食市集先開跑，下午一點起至四點半為音樂市集，邀請南方二重唱、金曲客語歌王謝宇威、「原子少年」Ozone、搖滾樂團J Hall、朱海君、羅文裕，以及歌王沈文程，還有夢想大溪地舞團、Lamit樂團、萬寧國小非洲鼓隊共同演出。

請繼續往下閱讀...

富里鄉長江東成說，今年因地震、颱風侵襲造成農民損失、觀光客也減少，為此鄉公所將現場發送三千張市集體驗券，每張面額八十元、每人限領一張，將在週六上午十點半、中午十二點半準時發送，可於市集現場兌換美食小吃、富里農特產品。

鄉公所表示，由於停車空間有限，建議搭乘免費接駁車，遊客可搭乘火車到富里車站下車，去程富里車站發車時間上午十點半至下午三點半，估每十五分鐘到廿分鐘一班車，將依人潮及交通狀況彈性調整發車班次密度；返程班車下午四點半到五點四十分，中途停靠富里農會羅山展售中心，自行開車遊客可停車在此轉搭接駁車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法