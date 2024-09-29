台鐵北迴線小清水溪橋西正線 年底通車

台鐵北迴線小清水溪橋，目前只有東正線橋樑單線雙向通行，列車通過時還要減速，西正線橋樑被凱米颱風沖走進行重建，預計年底完工通車。（記者花孟璟攝）

2024/09/29 05:30

卓揆5度到花蓮關切 台8線6處短期邊坡保護工程年底完工

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三強震後，行政院長卓榮泰昨第五度到花蓮關切鐵公路修復進度，其中台八線六處短期邊坡保護工程，預計年底完工，台鐵北迴線小清水溪橋西正線也預計十二月廿八日完工通車，交通部長陳世凱邀卓揆「年底再一起來」。卓揆說，年底除參加通車，也希望到長春祠感謝當年犧牲的開路英雄，期盼修復後吸引國內外遊客，「把太魯閣還給全世界」。

卓榮泰由陳世凱、公路局長陳文瑞、台鐵公司董座杜微等陪同，先到台八線太魯閣口旁的「福德祠」災害段勘災。陳世凱說，台八線從大禹嶺往東至太魯閣口，總共有十三個受損點，短期先進行六處邊坡保護工程，目前慈恩、新白楊、迴頭彎及福德祠已完工，長春橋預計十月底、白沙橋在十二月底完成。

台8線東段規劃施作4處明隧道

交通部指出，台八線東段中期將施作四處明隧道，包括九曲洞隧道西口及東口、錐麓隧道東口、靳珩隧道西口等，本月起陸續開標及公告，預計二○二六年底完工，由於工期較長，先施作短期庇護設施，預計明年四月底完工；至於寧安橋西端上邊坡保護預計下月開標、二○二五年八月完工。

卓榮泰期勉，在安全無虞下盡速進行，年底再來花蓮時，除了要參加台鐵北迴線小清水溪橋西正線通車，也想要遊覽長春祠，向開路英雄致敬，也要拜託公路局同仁一起加油「我們要把長春祠還給中橫，把太魯閣還給全世界」，遊客才能有安全的路到花蓮旅遊，希望交通的修復能帶來旅客。

北迴線邊坡告警系統 明年4月完工

前往台九線一六一．三Ｋ花蓮秀林鄉匯德隧道北口、公路下方的台鐵北迴線小清水溪橋西正線災修重建工程視察時，卓榮泰也說，政府負責任的態度就是要避免發生二次錯誤，不僅小清水溪橋西正線重建工程十二月廿八日要通車，北迴線全線的邊坡告警系統也會在明年四月完工。

震後的長春祠，行政院長卓榮泰希望儘速修復道路，把美麗的太魯閣峽谷還給全世界。（記者花孟璟攝）

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