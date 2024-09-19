化災應變 東華大學爭設專業技術小組

東華大學理工一館D棟因地震釀災失火，校方異地新建理工學院化學館。 （資料照，東華大學提供）

2024/09/19 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立東華大學在○四○三地震引起理工學院火災，但花蓮地區沒有處理能力導致延燒一天，東華大學向環境部化學物質管理署（簡稱化學署）爭取設立花東地區環境事故專業技術小組，負責毒（化）災預防減災、事故應變處理及採樣分析等工作，預估明年一月進駐。

花東首設 預估明年1月進駐

環境部化學署在北中南設有環境事故專業技術小組，由於過去花東地區化學工廠及災害稀少，由宜蘭組支援，但遇到○四○三地震交通中斷，無法第一時間進行應變。校長徐輝明說，這次爭取環境事故專業技術小組駐點東華，除了協助化學館重建設施，還能服務全花蓮地區，甚至擴及到台東。

徐輝明說，未來小組不僅跟縣府環保局、消防局保持密切聯繫，校內將有管制教育訓練，學生可跟著小組實習，教授也能洽談合作模式；為此學校找了一棟大樓提供小組進駐，目前預計有七個組員，未來視情況增加，協助學校及花蓮地區快速應變處理化學災害。

環境部支援 校內有教育訓練

在理工學院化學館重建方面，徐輝明說，兩層樓的館舍重建以防災意識與功能為主，規畫多重防護，外觀為獨立口字型，存放的化學品分類、儲存在櫃子，更會鎖起來固定，電子設備也會有偵測機器避免損壞，每間實驗室獨立排氣，還有門禁管制等，更強調「本身就是防災型的建築」，有多重防護設施，以免類似事故發生，最快二○二六年初完工。

徐輝明說，目前化學館重建進度，學校已將建築規畫書送教育部、公共工程委員會審查，待中央審查完後立即發包建造。另外，在地震後，學校建築物天花板、結構補強，在開學前宿舍與教室都完工，接下來陸續修繕行政大樓、圖書館等。

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