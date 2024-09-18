蘇花和仁至崇德 恢復施工管制

蘇花公路和仁至崇德路段今起恢復施工管制，每日放行3次，晚間及假日全天不管制。 （公路局提供）

2024/09/18 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮受到地震、颱風影響，今年中秋假期的蘇花路廊車流量銳減，從宜蘭南下到花蓮，最高峰車流量僅去年同期約三成，公路局東區養護工程分局（簡稱東工分局）指出，蘇花公路和仁至崇德路段，從今天起恢復施工管制，管制期間每天放行三次，傍晚五點後至翌日上午八點及假日全天候不管制。

每天放行3次 傍晚5點後不管制

今年的中秋節沒有連假，加上○四○三地震後，蘇花公路的地質不穩定，依據公路局東工分局交通管理及控制中心統計，十四日（上週六）從宜蘭往花蓮方向的南下車流量是四千九百多輛次，十五日南下到花蓮僅三千多輛次，十六日南下約三千一百多輛次、北上約三千二百輛次；昨天車流反轉，南下僅二千多輛次，北上往宜蘭約二千六百多輛次，最高峰的車流量與去年中秋連假最高峰的一萬三千多輛次，差距很大。

請繼續往下閱讀...

假期結束，公路局東工分局南澳工務段將恢復進行下清水橋的重建，及崇德至和仁段的邊坡防護工程，在平日上午八點至下午五點進行施工管制，今天起的平日三次放行時段是上午十點到十點二十分、中午十二點到一點、下午三點到三點二十分，傍晚五點至隔日上午八點及假日全天候不管制。

南澳工務段指出，蘇花公路上邊坡在地震後仍處於不穩定的狀況，崇德路段只要遇到強降雨就容易發生土石流，在放行（含非管制）時段內，現場會依天候及道路巡查結果，不排除有暫停放行的可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法