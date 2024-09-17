花蓮拚觀光 議員︰開拓南台灣客源

花蓮縣富里鄉金針花季即日起到十月中旬，目前正是盛開的季節。（富里鄉公所提供）

2024/09/17 05:30

民代建議聯手台東 讓南部客一路玩到花蓮

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三地震重創花蓮縣的觀光產業，鬆軟的土石在下雨後，經常造成花蓮往北的鐵公路交通中斷，縣長徐榛蔚認為，蘇花坍方如同一桶冷水澆向花蓮，雖然縣府做了很多振興觀光措施，但觀光客就是不來；對此，民進黨縣議員胡仁順表示，花蓮長期在乎北台灣市場，建議改採「觀光新南向政策」，調整布局向中南部客源行銷，例如「花東聯手」整合觀光資源，擴大引進南台灣的活水來挹注花蓮觀光產業。

胡仁順︰觀光成「孤島循環」

胡仁順指出，蘇花公路的北向路段，每隔一段時間就崩塌、反覆阻斷交通，造成北台灣的旅客視為畏途、裹足不前，這就是花蓮觀光的「孤島循環」，在中央提供各項補助、縣府舉辦活動促銷後，觀光好不容易稍見回溫，但循環而來的山崩又打到谷底，花蓮後山的整體經濟隨著「孤島循環」上上下下。

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中南區沿途 打造亮點吸客

胡仁順認為，花蓮往北的交通需要長時間修復，中央辦理的「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安）也需要時間執行，因地緣關係，過去花蓮的旅遊宣傳行銷都鎖定北台灣的客源為主，包括旅展、市集等，但如今北台灣的民眾來花蓮旅遊有許多不確定因素，相較之下，近期從中南部來的客源已有增加，花蓮的中南區觀光產業非常有感，應該改採「觀光新南向政策」，在南向的沿途打造旅遊亮點，吸引中南部民眾從台東繼續往北、一路玩到花蓮。

魏嘉賢︰用在地文化說故事

無黨籍縣議員魏嘉賢也說，花蓮應深思如何強化在地文化的基底，運用既有的文化資源與優勢，向各地觀光客呈現大時代至小人物在花蓮這塊土地上，人地互動的故事。

縣府攜手平台 助商家數位化

另外，花蓮縣日前與國際平台Klook合辦招商說明會，輔導花蓮店家商品數位化並上架於Klook平台；縣府觀光處長余明勲指出，積極推動觀光產業數位化，協助更多的在地業者拓展市場版圖，將花蓮的多元旅遊體驗推向國際化，將持續強化國際行銷與在地產業數位轉型，吸引國內外旅客到訪，為花蓮的觀光產業注入新活水。

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