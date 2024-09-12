蘇花和仁至崇德段 明下午５點停工

蘇花公路和仁至崇德段，中秋節假期將暫停災修工程管制。 （記者游太郎攝）

2024/09/12 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕公路局東區養護工程分局因應中秋節假期疏運需求，蘇花公路和仁至崇德路段十三日下午五時至十八日上午八時暫停施工管制。

18日上午8點恢復施工

公路局東區養護工程分局表示，十八日以後恢復平日上午八時至下午五時施工管制，管制期間每日放行三次，放行時段：上午十時至十時廿分、中午十二時至下午一時、下午三時至三時廿分；夜間（傍晚五時至隔日八時）及假日全天不管制，放行時段內到達管制點和仁（一五四點八公里）、崇德（一六五點七公里），車輛將全數放行。

東工分局表示，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且○四○三震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，放行（含非管制）時段內，將依天候及道路巡查結果，不排除有暫停放行可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，請配合施工人員指揮引導通行。

公路局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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