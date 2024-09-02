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首頁　>　花蓮縣

花蓮3000元振興券 最快月底發放

2024/09/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三的花蓮強震造成地方百業蕭條，花蓮縣政府編列十億元經費，計畫發給每位縣民各三千元的振興券，已由縣議會審議通過；縣府指出，已成立工作小組並展開後續作業，因為程序繁瑣，觀光處預估要等到中秋節過後才能提出發放的時間表跟使用規則，希望趕在十月之前發出振興券。

縣府在地震後刺激內需經濟，原預計九月發放三千元的振興券，但觀光處長余明勳表示，振興券屬於有價證券，印製過程必須謹慎，例如做好防偽設計等，將等每個環節細項都確認完成、無誤之後，約在中秋節後再公布發放時間與使用規則。

中秋節後公布發放細節

縣府先前向縣議會提報十億元的追加預算，在八月初審議通過後成立工作小組，結合各局處、鄉鎮市公所等單位共同辦理發放計畫。

余明勳說，整體工作順利進行中，計畫在九月底、十月初發放振興券，請民眾等候公告。

花蓮縣長徐榛蔚表示，產業在地震後遭受極大衝擊，加上多條對外道路中斷，縣內經濟狀況需要刺激，縣府提出振興券方案，希望促進消費並透過滾動的加乘效益，帶給市場更大的支持力道，許多店家為了迎接振興券計畫，紛紛規劃加碼優惠方案，期望讓振興券的效果放大又加倍。

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