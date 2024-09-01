五月天大手筆買花蓮名產 分送偏鄉

店家曝光五月天斥資數百萬元購買花蓮名產當中秋禮盒，分送偏鄉。圖為茄芷袋包裝的花蓮大禮包。 （相信音樂提供）

2024/09/01 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕知名樂團五月天公布十一月到花蓮開公益演唱會，花蓮名產店家昨曝光五月天斥資數百萬元購買花蓮名產當中秋禮盒，分送偏鄉的善舉。名產店家劉瑞祺說，近日有高雄朋友分享，偏鄉社福單位收到一大批以茄芷袋包裝的「大禮包」，裝滿花蓮知名伴手禮，卡片署名「相信音樂」，讓他直呼「很感動」。

秋節大禮包 業者曝光善舉

○四○三地震後花蓮觀光旅宿、名產業面臨大蕭條，暑假住房率平均二成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，五月天宣布十一月到花蓮開演唱會，尚未確定日期，所以目前十一月每週末都有明顯進單，估計演唱會當週的週末花蓮市區住房率可超過六成。

請繼續往下閱讀...

採購10多家 超過5萬份

劉瑞祺表示，一個月前收到三千盒花蓮薯及青柚燒、青柚小丸子五千盒的大訂單，對方稱是「相信音樂」，本來以為是詐騙，沒想到很快就收到貨款，經查證確認是五月天的訂單。

劉說，事後問相信音樂「需要買那麼多中秋禮品嗎？送員工也不用那麼多」。對方回答，「老闆五月天說今年中秋禮品到花蓮選購」，包括老字號豐興餅舖、百年傳奇、德利豆乾、花蓮縣餅、舞鶴公主咖啡、赤科山天心茶園等十多家業者，共採購五萬份以上伴手禮，市價至少數百萬元，再分送給台灣的社福機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法