玉里9/7千人烤肉 避開學校跑道

玉里鎮公所將在下月七日晚上在玉里國小永昌分校操場，舉行首屆「醃製節」暨千人大烤肉的活動。（民眾提供）

2024/08/27 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮公所九月七日晚上，將在玉里國小永昌分校操場舉行首屆「醃製節」暨千人大烤肉活動，有民眾質疑現場是PU跑道可以辦烤肉嗎？且花蓮縣政府現場也插告示禁止在運動場上升火、煮食、露營及烤肉活動，質疑鎮公所知法犯法。

永昌分校舉行 遭質疑恐傷PU跑道

對此，玉里鎮長龔文俊回應說，烤肉活動是在水泥地上舉行，會做好防護不會傷及PU跑道，且當地操場已經舉行過很多次活動，如果民眾對於在運動場上烤肉有疑慮的話，目前活動就調整成設置總烤肉區域，烤肉爐集中安排十至十五組，用Buffet方式取餐，不讓民眾在運動場內分散烤肉，降低對空氣、環境的影響。

鎮長︰水泥地上設集中烤肉區

龔文俊強調，烤肉區底下會堆沙，並且會澆水弄濕以防止火災發生，其他擺放攤位，防護措施都會做好。永昌分校已廢校，場地夠大，才能容下上千人，有廁所，停車也方便；過去也曾在此處辦過烤肉、紙風車劇團等等活動，這次辦理首屆醃製節，希望把各種醃製產品呈現成為地方特色，烤肉只是搭配活動的配角。

玉里鎮公所發布訊息，邀約鄉親九月七日晚間五點到八點在玉里國小永昌分校大操場舉行「醃製節」活動，同時舉行千人大烤肉盛會，有豐盛食材、樂團表演、好禮摸彩等，以玉里鎮民優先，預計有千人參加。

有鎮民批評，縣府在現場有張貼運動場地使用告示：「場地禁止露營、烤肉、烹食及生火等活動。」，而且燒烤、烹調食物，散布油煙或惡臭，違反空氣污染防制法規定；而其逸散的異味污染物也必須符合空污法第廿條規定的排放標準，質疑公所知法犯法，帶頭做不好的示範。

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