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    首頁　>　花蓮縣

    麥克風敲傷學生頭 師判拘役50日

    2024/08/14 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮某國中羅姓教師因為學生午休結束後仍未起身，竟使用教學用的麥克風連續敲打學生頭部，導致學生頭部受傷。家長不滿老師處罰過重提告，法官認為教師連續敲頭的懲戒行為已經逾越合理界限，依故意傷害罪判處拘役五十日。

    法官認為，羅姓老師如認為學生趴在桌上休息的行為須加以懲戒，應先採取勸導、口頭要求前往學務處，或通知家長帶回輔導管教等侵害較小方式，不得以體罰為手段，以麥克風連續敲打學生頭部，不是侵害最小的方式，甚至法律已明文禁止體罰，且手段與目的間顯失均衡，也與教師懲戒權要件相違背。

    判決書強調，按教師懲戒權行使，仍須合於一定要件，除主觀上須基於教育目的而為懲戒行為，客觀上也須合乎教育性並有助於教育目的達成，且多種懲戒手段如均可達成目的，應選擇對學生損害最小方式，教師懲戒行為不得逾越合理界限，否則仍構成違法的體罰行為。

    法官認為，羅姓教師本應正確指導管教學生，卻以體罰方式造成學生頭頂頭皮受傷，對於少年心理發展健康產生影響；被告否認犯行也未與學生達成和解，對少年犯傷害罪既屬刑法分則加重的獨立犯罪類型，依法不得易科罰金。

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