雷達探測地底坑洞 花蓮市6路將補強

花蓮地震後恐在地底下形成空洞，日商巨設地工透視科技公司免費協助花蓮市區道路做健檢找出坑洞。（公所提供）

2024/08/14 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三花蓮地震後恐在地底下形成空洞，日商巨設地工透視科技公司免費協助花蓮市區道路健檢，以透地雷達探測地底坑洞，初步找出六條道路有深坑，最深達二公尺多，花蓮市公所即日起針對路面下隱藏的坑洞進行開挖補強，保護用路人安全。

公所提68路段 日商助免費健檢

地震造成花蓮多起房屋及道路受損，日商巨設地工懷抱著台日友好的情誼，繼六年前○二○六地震，再次在○四○三地震後來到花蓮實施透地雷達檢測。花蓮市公所依重要性分為三級共提出六十八個路段，依序在五月中旬完成檢測。技術團隊預計在本月底召開說明會公開完整報告。

廠商指出，路面下坑洞探查車先進行第一次大規模檢測，確認路面下可能會有疑似孔洞訊號處，第二步就會採用手推式雷達設備，做更精密的孔洞定位，最後由日本株式会社GEO SEARCH技術團隊鑽孔伸入地底，利用全周式照相機取得影像，確認坑洞深度，並再次深入雷達設備，掌握坑洞規模。

最大坑洞 深2公尺、寬3公尺

依據初步結果，十二日起技術團隊針對花蓮市六處地點進行鑽心檢測，接下來將逐一開挖查明肇因。市公所指出，包含府前路、北興路口靠近台電公司旁、府前路七十八號前、中山路七一八號前、重慶路三一一號前、榮正街三一五巷二弄前，以及中華路三四一號前。

市長魏嘉彥表示，感謝日商巨設地工在震後來到花蓮，針對市區道路做健檢。經現場檢測，府前路七十八號前道路坑洞深達二公尺，寬約三公尺，為保障用路人安全，市公所已於昨天開挖，由相關權責單位進行檢討與修補。

花蓮地震後恐在地底下形成空洞，日商巨設地工透視科技公司免費協助花蓮市區道路做健檢，找出坑洞後填補。（記者王錦義攝）

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