陳念琴奧運奪銅 太巴塱鄉親感驕傲

陳念琴的阿嬤楊阿榮感到相當開心。（民眾提供）

2024/08/09 05:30

光復鄉長、村長、部落耆老到老家貼「尚武精神」祝賀紅榜

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自花蓮縣光復鄉太巴塱部落的陳念琴，在巴黎奧運女子拳擊項目中，為台灣拿下一面銅牌，鄉長林清水偕同村長、部落耆老，到她的老家貼紅榜「尚武精神」祝賀，感謝她為台灣、為光復爭光。阿嬤楊阿榮說，看電視轉播很緊張，很擔心孫女受傷，第幾名沒關係，要等孫女回來一起慶祝。

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阿嬤賽前為她祈禱 等孫女回來慶祝

陳念琴是阿美族、布農族混血，爸爸來自太巴塱部落，媽媽是卓溪鄉布農族人，不但擁有阿美族的高挑身材，也遺傳布農族強壯的體力。小時候跟著父母到馬祖生活，讀國中時到台北讀書，後來前往新竹練拳擊。部落族人說，每到部落豐年祭、過年，陳念琴仍會回太巴塱與家人團圓，得知她為台灣贏得一面銅牌，這幾天老家齊聚眾多親友放鞭炮、貼紅榜，分享喜悅。

光復鄉長林清水偕同南富村長林萬德、北富村長黃進正及部落耆老等人，到陳念琴老家貼紅榜。林清水說：「恭喜太巴塱的子弟，陳念琴小姐，榮獲巴黎奧運拳擊第三名，幫光復鄉、花蓮縣、國家，爭取最好的成績，最好的表現，謝謝她，期望陳念琴繼續為國爭光，在國際體壇上發光發熱。」

「一早四點起來看比賽，念琴加油、念琴加油」，陳念琴的阿嬤楊阿榮說，在比賽前有為孫女祈禱加油，看著電視轉播，很高興、很緊張，第幾名沒關係，不要受傷，阿嬤會等她回來一起慶祝，還叮嚀陳念琴要多注意身體健康。

抗癌成功 巴黎奧運一路挺進四強賽

她的阿姨則說，比賽當天凌晨家人就開線上視訊群組一起為念琴加油打氣，在念琴身上可以看到她對生命堅強的韌性，家裡都全力支持她朝拳擊的方向發展，也曾聽過她喊累想放棄，靠著家人和教練的鼓勵，加上堅持和毅力，讓家人都覺得很驕傲。

陳念琴在上屆東京奧運前，發現罹患何杰金氏淋巴癌，好在治療後已康復，病魔沒打倒她，反而在巴黎奧運一路擊敗多明尼加、巴西與烏茲別克選手挺進四強賽，七日凌晨對上中國選手楊柳，第一輪以五比零優勢領先，但後續兩輪遭對手翻盤，最終拿下銅牌。

老家來自花蓮光復鄉太巴塱部落的陳念琴，在巴黎奧運女子拳擊項目中，為台灣拿下寶貴的一面銅牌，光復鄉長林清水偕同村長、部落耆老到陳的老家貼紅榜。（民眾提供）

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