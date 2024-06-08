花蓮振興文化幣今發放 222家可消費

位於花蓮港親水遊憩區內，以花蓮港舊倉庫打造的維納斯藝廊，也能用文化幣來消費、體驗。（記者花孟璟攝）

2024/06/08 05:30

每人1200點 文化部首波匡列兩千萬元額度 帶動1.6萬人抵花消費

〔記者花孟璟／花蓮報導〕文化部去年開始針對十六至廿二歲青年族群發放「文化幣」，可用在藝文活動、買書、聽音樂會、看藝文表演，花蓮縣今年因地震造成產業蕭條，文化部推出專屬花蓮的「花蓮振興文化幣」，今天端午連假開始上路發放，每人一千二百點，首波匡列兩千萬元額度、可帶動一．六萬人到花蓮消費。

16至22歲青年都可下載App

文化部昨於花蓮文創園區、中區舉辦發表會及說明會，文化部文創發展司長江清松代表文化部長李遠到花蓮出席發表會。他說，全台灣十六歲至廿二歲的年輕人共約一五○萬人，如全加發一千二百點、規模約十八億元，目前先匡列二千萬元為引子，約可帶動一．六萬個年輕人到花蓮進行文化體驗及消費，但其實額度不受限，如年輕人踴躍領取，文化部都會全力支持。

文化部指出，花蓮振興文化幣將在今天上午八時起開放領用，而且可以和原本的文化幣合併使用，凡十六到廿二歲年輕人都可下載App，到花蓮文化幣的藝文消費點出示會員條碼、身分證件，就可在配合店家買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行，使用期限到今年底。

開說明會盼更多藝文業者加入

文化部在官網首頁成立「花蓮文化幣專區」，讓來到花蓮的全國年輕人，都能找到喜愛的藝文體驗及消費。花蓮縣文化局長吳勁毅表示，花蓮地區文化幣消費點，包括書店、市集共有二二二個，為了讓更多藝文業者都能一起加入文化幣消費點，除了上月底在文創園區舉辦首場說明會，昨天也在光復鄉舉辦第二場說明會，希望一家拉一家，推廣給更多的藝文產業夥伴，迎接振興花蓮文化幣所帶來的藝文商機。

自文化部宣布花蓮振興文化幣政策後，目前花蓮縣內可消費店家從本月初的一七六家、成長到二二二家，文化幣今天起開放領取後，仍歡迎藝文業者加入，一起賺文化幣；此外，今年度花蓮地區符合領取資格的青年族群人數約二．二萬人、截至目前已領取約一．二萬人，花蓮的年輕人也能領用振興文化幣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法