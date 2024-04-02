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招募難 花蓮慈院面臨急診無兒醫

東部地區兒科醫師人力不足，花蓮縣醫師公會希望中央協助解決。（花蓮縣醫師公會提供）

東部地區兒科醫師人力不足，花蓮縣醫師公會希望中央協助解決。（花蓮縣醫師公會提供）

2024/04/02 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕東部地區招募醫療人員不易，加上全台兒科醫師荒，花蓮慈濟醫院急診自七月起假日將無兒科醫師看診，花蓮縣醫師公會除在準總統賴清德關注的「健康台灣」論壇反映外，將循醫師全聯會等多管道極力爭取，希望解決東部兒科人力不足的困境。

花蓮縣醫師公會理事長周朝雄說，慈院是東部唯一的醫學中心，小兒部肩負照護急重症、罕病兒科病人及人才培育重責，東部所有的重症新生兒或極端早產兒均轉送慈院，夜間及假日的兒科醫療也全由慈院兒科團隊承擔，但近來陸續有主治醫師轉兼任或離職。

慈濟小兒部主任張宇勳表示，因住院醫師招募困難，慈院小兒部主治醫師已投入值班行列，值完班後隔天仍須查房、看診、開會，還須做研究；自五月起將遇到急診部分時段無第一線兒科醫師看診，未來三個月若再無新血加入，七月暑假來臨時，週末、假日急診將面臨連續兩天無兒科醫師看診窘況。

周朝雄說，已透過管道向準總統賴清德反映，希望中央能針對東部醫療需求，訂定人才的培育與留任專案計畫，檢討提高獎勵為誘因的可能性；此外，在公費生政策上也建議中央調整，如公費生在花東基地醫院完成訓練後，能就地留任及支援偏鄉醫療需求。

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