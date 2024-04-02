花蓮「將軍府1936」 開幕 停車位不足

花蓮市美崙溪畔旁「將軍府」。 （記者王錦義攝）

2024/04/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美崙溪畔旁「將軍府」，擁有日式宿舍群建築，是近百年歷史縣級古蹟，在前立委蕭美琴爭取下，中央及縣府挹注二．六億元，歷經近四年修復後轉型為地方創生基地，「將軍府一九三六園區」昨舉行開幕，但有議員認為現場無障礙環境、路標及停車空間仍有改善空間。

百年縣級古蹟轉型創生基地

縣府文化局指出，已向營建署爭取經費，整頓將軍府旁的停車場，屆時停車格數將增加至四十六個，包括一個無障礙停車格，但實際數量會再因應現地狀況調整；路標部分，將請觀光處在線上景點導覽地圖中新增園區標示，會在相關臉書粉絲專頁、LINE社群上宣導，也會與公路局確認增加路牌事宜；無障礙部份會重新檢視，讓其通行更安全順暢。

規劃整頓停車場增至46格

縣議員楊華美說，園區整體無障礙坡道之間，夾雜幾段會使得輪椅族群晃動的石舖路面，步道間不連貫，顯然缺乏整體性思考，有很大改善空間；身心障礙朋友若想要進入店裡，需要藉由活動式升降台的輔助來幫忙，經身障朋友實際的測試，仍難以進入到建築物內。

被譽為「小京都」的「將軍府一九三六」，上週試營運昨天正式開幕，吸引許多遊客走訪，但附近停車空間有限且沒有明確路標，沿線車輛違規事件頻傳；另外，不少民眾參觀園區期間，被小黑蚊叮得滿身是包，也有民眾抱怨想進入參觀園區必須預約才能入園。

16店家進駐 部分仍在整備

文化局指出，園區在文化局委外營運下，共有十六間品牌進駐經營，開幕後部分店家因仍在整備，才會出現營運延後的狀況，將陸續在四月底、五月開始營運；目前除了園區內餐廳需要預約，公共空間部份已開放參觀。

「美崙溪畔日式宿舍群」位於近花蓮市區、美崙溪下游左岸，原為日治時期花蓮港廳軍官宿舍，因當時附近居民不知道大官身分，只知道官階很高的軍官，就統稱這聚落為「將軍府」。八幢日式木造宿舍擁有獨特的建築風貌，包括單幢與雙併格局、四周水泥單斜坡式排水溝、磚砌煙囪等，是花蓮發展歷程中重要的文化資產。

花蓮市美崙溪畔旁「將軍府」，擁有百年以上日式宿舍群建築，歷經近4年修復後轉型為地方文創基地「將軍府1936」昨舉行開幕。 （記者王錦義攝）

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