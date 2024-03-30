花縣汰換垃圾車 議員要求縣府補助

花蓮縣環保局爭取環境部汰換低碳垃圾車，但花蓮市公所因獲得補助九輛車，一口氣要編列快兩千萬，市公所財政負擔大。（記者花孟璟攝）

2024/03/30 05:30

中央、公所各出一半 公所認為負擔太大 花縣府：要再找財源

垃圾車老舊 1/3車齡逾15年

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣十三鄉鎮共一○八輛垃圾車，但有三分之一車齡超過十五年，還有四輛里程超過廿五萬公里，花縣環保局今年爭取到環境部補助汰換廿四輛，但中央、鄉鎮公所各出一半，造成鄉鎮市公所紛紛反映財政負擔過大！昨被議員批評「縣府彷彿置身事外」，要求縣府至少應編五％預算來補助。

一輛垃圾車 公所須自籌2百萬

縣府秘書長饒忠說，花蓮縣共一百多輛垃圾車，經調查需要汰換有六十輛，今年向環境部提報卅輛，獲得補助廿四輛，希望能在兩年內完成，不能說縣府都沒做事；環保局的廢棄物管理基金只剩一千多萬元不夠補助，將與財主單位研議找經費來源，包括礦石稅增加的財源等，將由縣府在追加減預算時編列。

花蓮縣環保局今年爭取到環境部環境管理署核定補助案，換購低碳垃圾車，第二批總經費四千七百卅五萬一千元，昨送縣議會通過預算案，縣府指出，廿四輛分配給各鄉鎮，包括花蓮市九輛、吉安鄉五輛、玉里鎮三輛、鳳林鎮及新城鄉各二輛、及光復鄉、壽豐鄉、卓溪鄉各一輛。

議員：縣府至少補助5％

縣議員魏嘉賢說，一輛垃圾車單價約四百萬元，由鄉鎮公所、中央各出一半，等於公所一輛車要編兩百萬元，例如花蓮市來說共獲得補助九輛，花蓮市公所得一口氣編列將近兩千萬元。今年初花蓮市公所得知環境部補助下來了，卻開始煩惱沒有錢付自籌款，找了好幾個議員希望能獲得議員小型工程款，對鄉鎮公所的負擔實在太大！

議員黃馨也批評，縣府原本是財政五級縣市，因為財政收入增加，目前提升為財政四級，造成中央補助成數減少、地方配合款增加，但垃圾車案縣府卻置身事外、沒給配合款，讓鄉鎮市要自己想辦法，縣府不能老是喊沒錢，「每次辦幾天幾夜活動、法會、放煙火，幾千萬就沒了」，希望適度提高鄉鎮補助款，要求縣府依獎補助條例補助五％配合款，由礦石稅配置。

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