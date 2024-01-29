花蓮193縣道北段拓寬 明年底完工

花蓮縣長徐榛蔚（右三）前往關心193縣道三棧至七星潭路段拓寬工程進度。（花縣府提供）

2024/01/29 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一九三縣道北段的新城三棧以南到七星潭路段，因為路幅狹窄及多處急彎有行車風險，拓寬又有破壞海岸防風林的疑慮，經縣府及公路局會勘後，重新設計施作路線以符合環境差異分析要求，公路局補助五億元後已在去年五月動工，目前施工進度超前，預計明年底可以完工。

縣府建設處指出，拓寬工程北起新城三棧，南迄民有街，改善長度約六公里，為了保存太平洋沿岸的防風保安林與密植林帶，路線採往西移及向西側拓寬，提升交通功能及安全性。

寬20公尺 雙向各一車道一機車道

建設處表示，這項新闢工程包含新闢道路及自行車道、新增橋梁三座、軍方圍牆拆建、複層式密植林帶、新設排水箱涵、增設路燈、草溝及欄杆、植栽綠美化及補植等，道路寬度共廿公尺，分別是雙向各一個車道、各一個機慢車道，景觀綠帶及草溝。

花蓮一九三縣道北段平均路寬原本僅約六至八公尺，路幅狹窄、急彎導致交通意外不斷，花蓮縣府在一九九九年規劃拓寬案的環境評估雖然通過，但二○一六年重啟環差審查卻因沿線需砍除保安林、密植林地區等問題而暫緩，最後經過行政院東部聯合服務中心、公路局、建設處等單位多次會勘，重新設計路線後在去年五月動工。

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