砍銀合歡當燃料 台泥年省煤炭47噸

木瓜溪高灘地的怪手正在進行銀合歡移除堆置。（林業署花蓮分署提供）

2024/01/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮溪支流木瓜溪的華隆高灘地，因外來種銀合歡強勢入侵排擠原生植物，去年六月林業及自然保育署與水利署、台泥公司簽約，將砍除的銀合歡交給台泥公司當做生質能燃料，去年移除數量相當於替代了四十七公噸煤炭燃料，林業署則以人為介入加速恢復原生植被，希望提高多樣性。

銀合歡被列為世界百大危害外來種，林業及自然保育署、經濟部水利署第九河川分署與台泥和平分公司簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將伐除的入侵植物銀合歡廢木料交給台泥做資源化處理，轉化為生質能以減少水泥窯的煤炭使用。林業及自然保育署花蓮分署統計，去年共移除四十五．五二公噸銀合歡，相當於替代使用四十七．七五公噸煤炭。

林業署指出，木瓜溪的河川高灘地下游就是花蓮溪口國家級重要濕地，不過因高灘地上蔓生銀合歡，排擠原生植物棲地造成生物多樣性降低，因此花蓮分署二○二一年開始在華隆高灘地進行銀合歡移除。

而高灘地剷除的銀合歡送到台泥和平廠，轉化為生質能後用於替代水泥製程所需的煤炭燃料。林業署花蓮分署長黃群策說，過去銀合歡移除後是採就地破碎、集中覆蓋堆置來破壞殘存種子的生理機制，但種子仍有萌發的風險，新的處理方式與台泥合作也可降低環境成本，達到節能減碳及永續利用目標。台泥和平分公司廠長魏家珮說，期望以核心能力，將難解社會問題轉變為城市循環經濟一環。

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