92歲嬤省吃儉用 捐470萬救護器材

黃阿嬤捐出畢生積蓄採購的高階生命監視器，由消防局代理局長吳兆遠（中）轉贈花蓮北中南五個消防分隊使用。（花蓮縣消防局提供）

2024/01/27 05:30

黃梅竹早年下鄉傳教 年紀大仍騎腳踏車做回收存錢 畢生心願回饋社會

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高齡九十二歲的黃梅竹阿嬤，一輩子省吃儉用積蓄四百七十萬元在女兒協助下，捐給花蓮縣消防局添購五組高階多功能生理監視器材，不過家屬相當低調。消防局代理局長吳兆遠說，老人家年輕時跟著天主教會神父下鄉傳教，年紀大後則是騎腳踏車四處回收，把每一分錢存起來，心願就是將來要把這些錢回饋社會。

熱心助人 服務部落或鄉村鄰里

黃梅竹阿嬤出生於日治時代，家在吉安鄉，曾受日本教育，在物資匱乏的年代中成長，是虔誠天主教徒，二十歲起一直到七十多歲都在田埔天主堂奉獻，由於精通日語、客語及閩南語，與天主堂的法國巴黎外方教會徐光亮神父及白光明神父、馬優及王健神父下鄉傳教，熱心的她只要部落或鄉村鄰里有需要，就會看到她的身影。

消防局代理局長吳兆遠轉述，愛物惜物的阿嬤後來投入環保回收服務工作，總是駝背騎著腳踏車、車後滿載著紙箱、寶特瓶等物資，自己省吃儉用存下每一分錢，不分寒冬或炎夏，後來阿嬤年紀大住進安養中心受到更妥善的照顧。

女兒奔走 低調捐給第一線消防人員

阿嬤的女兒知道母親畢生心願就是助人，多次接洽聯絡後，決定將阿嬤四百七十萬元積蓄購買最先進的高階多功能生理監視器共五台，螢幕上可同時監看血壓脈搏心跳等多種生理參數，也有心臟去顫功能，是第一線迫切需要的急救利器。吳兆遠說，捐贈行動在阿嬤的女兒大力奔走下促成，「每個生命都是無價的」，家屬期盼第一線執勤人員能將設備發揮最大效能，拯救生命也造福鄉親。

捐贈人黃阿嬤本人沒有出席，家屬委託代理局長吳兆遠將其捐贈的器材轉發給第一線消防分隊，昨天受贈儀式代理局長吳兆遠代表將五組高階多功能生理監視器轉給花蓮市美崙、自強，吉安鄉仁里及光復、富里共五個分隊。吳兆遠說，黃阿嬤家屬相當低調，盼拋磚引玉能獲得社會更多的回響。

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