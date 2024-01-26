花縣府二備金動支 挨批不符程序

明里大橋去年颱風地震影響造成沉陷，工程會核定二億餘元的重建經費已由議會通過。（富里鄉公所提供）

2024/01/26 05:30

議員質疑多項無急迫性 又未納預算編列 有政策買票嫌疑

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會昨舉辦本屆第七次臨時會二、三讀會，審查卅五案全數通過，不過第二預備金動支沒有符合正常預算程序，包括教師節禮品加碼等，遭議員抨擊有政策買票嫌疑，教育處表示因疫情老師很辛苦所以禮品加碼；此外，南區災後復建進度也被批緩慢，議員要求縣府應加快辦理速度。

教育處︰老師因疫情辛苦 禮品加碼

花蓮縣議會昨天臨時會審查二、三讀會時，針對去年度縣府動支第二預備金項目時，多項經費動支引發批評，包括鄰長為民服務費及村里基層工作費的一三六一萬九千元；教師節紀念品加碼一百八十萬一千元、辦理世界有機青年高峰會經費一千一百五十萬元、溫泉專車補助經費延長等，全部都動用第二預備金；甚至還給民間團體辦理不具公益性質的參訪旅遊活動等，被抨擊不符合第二預備金使用目的。

動支包括民間團體參訪旅遊活動

議會財政小組召集人黃馨說，第二預備金動用應符合急迫性的標準，尤其去年是選舉年，教師禮品區區幾百元加碼並無急迫性，卻直接動用預備金而不是納入預算編列，給外界政策性買票的質疑。

縣議員楊華美認為，很多預算不該動用二備金，如為經常性每年實施項目，縣府應以正常預算編列進行，或提追加預算；議員張美慧也說，農業青年高峰會如果如此重大、具有國際性且立意良好，何以農業處沒有從長計議、寫計畫編列預算辦理，而是臨時拿預備金？教師每年工作都繁重，建議要加碼禮品到六百元，應直接編到常態預算。

中央補助復建9億多 議員促加速建設

南區鄉鎮風災地震重建進度緩慢，崙天、高寮、玉長大橋在地震後一年半才動工，至於去年塌陷的明里大橋，行政院工程會核定二億二五九八萬元經費也於昨日通過，縣議員黃玲蘭要求縣府盡速先發包明里便道；建設處長鄧子榆說，目前已上網公告、預計過年後施工、二個月後完成。

縣議員張美慧指出，行政院工程會在災後包括前年○九一八地震、去年的海葵、小犬颱風及九月豪雨的災後復建，本次共通過一百六十件計九億五百七十多萬元，要求縣府加快執行效率，不要又發生新的災害來了，前災都還沒開始修。

花蓮縣去年教師節禮品加碼發放到六百元，以第二預備金支應，議員批有政策買票嫌疑。（記者花孟璟攝）

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