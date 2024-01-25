二級保育鳥灰鶴 花蓮首度現蹤

灰鶴在台灣是罕見迷鳥，列為二級「珍貴稀有」保育類。 （記者游太郎攝）

2024/01/25 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市豐村一帶農田最近現身稀有嬌客，一隻度冬過境迷鳥「灰鶴」現蹤，鳥訊傳出吸引不少攝影師扛大砲來拍攝，花蓮縣野鳥學會獲知也通報縣府農業處。花蓮鳥會總幹事何瑞暘說，灰鶴是在台灣列為二級「珍貴稀有」保育類，呼籲賞鳥民眾及攝影師盡量勿靠近干擾。

花蓮縣政府昨天接獲社團法人花蓮縣野鳥學會通報，花蓮市區農田出現罕見迷鳥灰鶴，且現場已有鳥友架起長鏡頭「大砲」相機、望遠鏡拍攝，還有鳥友拍到牠和冬候鳥蒼鷺站在一起「大小漢差很大」。

花蓮鳥會總幹事何瑞陽說，灰鶴是大型涉禽，這次在花蓮現身的灰鶴僅發現一隻，依換羽的狀況，推測為去年夏季出生的幼鳥，近年在台灣的發現紀錄包括濁水溪、高美濕地，多半在西部，東部則是首次記錄。

他說，灰鶴覓食的田區是最近翻耕的農田，即將放水準備春耕，擔心食物可能不夠，或被農友驅趕，附近野狗出沒也會造成壓力，目前鳥會及志工密切關注其狀況，呼籲民眾如果要觀察應保持距離，勿騷擾野生動物。

縣府農業處長陳淑雯說，灰鶴為野生動物保育法所保護的二級珍貴稀有野生保育類野生動物，如有餵食、驅趕或騷擾灰鶴的行為，恐違反野生動物保育法，面臨一年以下徒刑、拘役或科或併科六萬元以上三十萬元以下罰金，請民眾互相提醒以免觸法。

灰鶴在台灣是罕見迷鳥，列為二級「珍貴稀有」保育類。 （記者游太郎攝）

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