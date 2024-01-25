《全國首個》溫室附屬光電綠能農場 吉安啟用

溫室屋頂未完全覆蓋光電板仍有日照，吸引農民觀摩參考。（記者花孟璟攝）

2024/01/25 05:30

光英段農場依新法規定走完申請流程 光電板沒蓋滿 可種蔬果又不怕寒害

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國第一個依照農地農用新法條，依規定申請通過農業設施屋頂附屬綠能設施，「光英段溫室及植物環控栽培設施—附屬綠能設施」農場昨在花蓮縣吉安鄉啟用。溫室農棚方便控制溫濕度，有排風設施，且光電板沒有蓋滿，提供全日照、半日照及全鋪設等區域，超強寒流來襲也不擔心寒害；能源業者強調，希望洗刷綠能附屬設施沒有農用的負面形象。

占地1公頃 可種植區域約7分地

近年南部發生多起農地上的光電案場「假種田、真種電」亂象，農業部逐年修改規定，最新規定是農業設施屋頂附屬設置綠能設施需要二階段申請，農業設施要先有耕作事實，有農業經營實績，才能再申請結合綠能。業者說，吉安光英段農場是國內第一個依照規定走完全部申請流程的案件，全案申請共耗時三年。

「光英段溫室及植物環控栽培設施—附屬綠能設施」，占地約一公頃，扣除全鋪設綠能設施的辦公場域、冷鍊設施外，有百分之百全日照區、四十％到六十％光照的半日照區，可種植區域加起來約有七分地，縣長徐榛蔚說，這是花蓮縣第一案通過的農業設施附屬綠能案。

承租耕作的花蓮縣綠電農業生產合作社，目前有十三個會員，理事長林勝宏說，找過很多家光電業者希望能夠興建符合農民需求、增加光照的溫室，申請附屬綠能設施，但多數業者都不願意做，因為太陽能板少鋪設，會造成業者回本的速度變慢，最後只有齊威能源所轉投資的子公司賓威能源願意做，還加入合作社會員。

業者與合作社攜手 幫農民蓋溫室

林勝宏說，溫室內栽種萵苣、辣椒、小黃瓜、玉米、高架栽種的草莓等，沒有鳥害蟲害，也不擔心颱風造成農作物損傷，還可透過手機遙控看溫濕度情況自動灑水，且有排風設備。一公頃的設施成本就要五千萬元，農民不可能有這資本，業者免費幫忙蓋設施，合作社再租用耕作，對農民是一大福音。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，台灣面臨極端氣候下，設施型農業是發展趨勢，吉安特產的龍鬚菜夏季害怕烈日和高溫，農改場先前也建議使用設施栽培，但溫室成本高昂，由光電業者出資幫助本來就有實際生產的農民擁有溫室，在夏季蔬菜昂貴時又能有更好產量，相信農民收益可以增加。

吉安鄉光英段的溫室附屬綠能設施，中間有四分之一面積的溫室沒有搭建光電板。（齊威能源提供）

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