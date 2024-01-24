太魯閣遊園車 初二至初四免費

太管處春節假期推出遊園專車，供遊客免費搭乘。（太管處提供）

2024/01/24 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕為了方便遊客春節暢遊太魯閣國家公園各景點，並紓緩中橫公路交通，太魯閣國家公園管理處將推動國家公園低碳旅遊，春節期間二月十一日至十三日（初二至初四）將推出免費遊園專車，帶大家輕鬆暢遊太魯閣峽谷。

太管處指出，春節共有三條免費遊園專車行駛路線，分別是藍線（遊客中心至天祥全程線，不停靠布洛灣）；紅線（遊客中心至布洛灣線區間線）；綠線（布洛灣至天祥區間線）。

發車時間是上午八時至下午二時，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可以在任何停靠站自由上下車，從各站可以延伸走訪砂卡礑步道、布洛灣吊橋、太魯閣峽谷、綠水步道、白楊步道等，免去開車、停車和塞車的不便與困擾。

太魯閣及天祥兩端 機動交管

太管處表示，為使中橫公路交通更順暢，遊園專車行駛期間將於太魯閣及天祥兩端同步實施機動交通管制，東端管制點設於太魯閣富世村路段，西端則在天祥路段，管制時間為上午八時至下午三時。

太管處表示，配合免費遊園專車服務，太管處各遊客中心及管理站除了除夕（二月九日）休館外，二月十一日至十三日將提早開館。其中太魯閣遊客中心、布洛灣管理站、天祥管理站將提早於上午八時開館，布洛灣吊橋則於八時卅分開放入場。

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