花蓮年貨大街 2/3日出大道登場

花蓮縣年貨大街展售，將在花蓮日出大道舉辦。（記者花孟璟攝）

2024/01/24 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕龍年農曆新年將至，花蓮縣二○二四年貨大街展售將在下週末二月三日起跑，花蓮縣政府農業處號召九十家攤商、年菜及年貨、伴手禮業者將在花蓮日出大道舉辦，六天年貨大街現場每天送限量折價券紅包，且滿額二百五十元就送摸彩券，天天抽４Ｋ電視，壓軸日將抽出最大獎iPhone15等好禮，要讓民眾辦年貨一次購足。

規劃4大區 90家攤商參加展售

今年花蓮年貨大街展售活動將於二月三日至八日的下午五點到晚上十點，連續六天在花蓮日出大道（重慶路以東）開賣；縣府農業處長神淑雯指出，今年號召九十家攤商共襄盛舉，分成特色排隊名店區「龍飛鳳舞如意桌」、傳統南北年貨專區「雲集南北好彩頭」、花蓮優質農漁特產品區「祥龍戲水展富貴」及年節伴手禮「龍情蜜意禮」等共四大區，提供經濟實惠的價格及折扣盼讓鄉親買好買滿。

滿額送摸彩券 天天抽萬元好禮

縣府表示，為鼓勵民眾消費，現場天天送限量一千五百份的折價券紅包，也推出「滿額好禮四重送」活動，消費滿二百五十元即可獲得摸彩券及好運蒐集遊戲券各一張，天天抽4K液晶電視、知名飯店年菜組、筋膜槍等萬元好禮，最終日壓軸抽出iPhone15、無線吸塵器、空氣清淨機等3C及家電大獎。

此外，小朋友可以憑主辦單位戳章即可免費暢玩氣墊遊樂設施；好運蒐集遊戲券也歡迎大小朋友到遊戲區進行闖關，挑戰成功可抽紅包，民眾結帳時可用多元支付。

縣長徐榛蔚說，現場二月三日至四日也有學生繪畫比賽，比賽最大獎是樂高玩具組，相關活動將公佈於花蓮縣政府農業處臉書粉絲專頁。

花蓮縣政府宣布今年度年貨大街六天活動，將於二月三日起跑，縣府昨天舉辦宣傳記者會。（記者花孟璟攝）

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