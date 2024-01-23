台水首座 自來水文史館花蓮揭牌

收藏日治時期的十字鎬及圓鍬工具。（記者王錦義攝）

2024/01/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區自來水從一九一一年以吉野宮前首先施設自來水道，是台灣東部首座供水系統，一九二一年完成花蓮港水道供應花蓮市用水，台灣自來水公司第九區管理處昨舉行成立五十周年慶，同時為花蓮首座自來水文史主題展館揭牌，館內保留相當多水道文史資料，即日起上班日開放團體預約導覽。

台水九區處指出，「後山水起水資源文物館」為台水公司第一個自來水文史主題展館，設立在二○○七年，去年將館藏重新整理並更名為後山水起水資源文物館，開啟從米崙到美崙的水道時光旅行，希望共同守護歷史文化並傳承。

館內收藏豐富多樣，鎮館之寶是一九三七年為擴建美崙溪以北自來水工程所採購的十字鎬及圓鍬工具。水道文史工作者陳皇志說，文物館展示的都是台水珍貴收藏，從工具木柄上的刻印，發現有日治時期花蓮港水道及花蓮廠自來水廠兩個時代的機關印記。

陳皇志說，特別前往國史館尋找相關資料，找到一份日治時期鐵管布設用具的採購文件，發現原來是一九三七年花蓮港水道在拓建美崙溪以北自來水道工程時，所採購的圓鍬工具，文件登錄當時採購數量為一百份，每個費用是一．五日圓，也為這個花蓮自來水的歷史文物完成揭密。

花蓮首座自來水文史主題展館揭牌。（記者王錦義攝）

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