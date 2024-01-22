籌備近30年 花縣噶瑪蘭族文化基金會成立

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長Bauki Angaw潘朝成（左）頒發總顧問聘書給潘金榮，由新社國小族語老師林玉妃（右）代領。 （記者王錦義攝）

2024/01/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕全國第一個噶瑪蘭族文化基金會昨天在花蓮縣新社國小舉行成立大會，長年關注噶瑪蘭族復名運動的立法院長游錫堃出席表示，瑪蘭族的命運很坎坷，過去受到威權、漢人的欺負，歷史斑斑令人心痛，希望基金會作為平台，鼓勵更多年輕人站出來，傳承噶瑪蘭族文化及語言。

噶瑪蘭族二○○二年復名，成為全國第十一個原住民族，目前多分布在花蓮，但宜蘭仍有近千名族人礙於原住民身分法，無法取得原住民身分。

游錫堃表示，過去立法院針對修法意見分歧，不過二○二二年大法官憲法法庭判決現行法規違憲，應於二○二五年前修法。

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會董事長Bauki Angaw（潘朝成）說，從籌備會一路走來至今近卅年，克服重重困難，去年十二月廿五日終於在花蓮完成登記立案，恰巧是二○○二年復名成功的廿一週年，這是歷史的巧合，也是上天給噶瑪蘭族最特別的禮物。

潘朝成表示，一九九一年宜蘭舉辦「後山噶瑪蘭族人返鄉尋根活動」，在眾多努力下，一九九五年十一月十五日在宜蘭成立「噶瑪蘭文化基金會籌備會」，推舉偕萬來擔任籌備會主委，為了族群文化，雖然一週須洗腎三次仍勉強接任，前後召開七次籌備會，後來遇到瓶頸導致停滯，遺憾無法在偕萬來在世時完成基金會，感謝各界幫助，如今終於圓夢。

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