頻傳事故 管理飛行傘 花蓮擬訂自治條例

花蓮縣內包括磯崎、明利、三棧都有業者發展飛行傘載客飛行活動，但沒有一家合法營業。（資料照）

2023/11/21 05:30

同家業者9、10月也分別有墜落事故 議員憂傷害花蓮觀光形象

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉十八日發生遊客玩飛行傘墜落意外，網友指控同家業者九、十月也分別發生墜落事故，另外，二○一九年萬榮一飛行傘業者也發生教練摔死意外，花蓮縣政府日前回應外界指出不會訂定自治條例，但昨議會成為議員質詢焦點，教育處改口將研擬規劃訂定自治條例，盼一年內完成草案，並送交縣議會審查。

批縣府視而不見 擺爛到出人命

縣議員張美慧在議會質詢說，飛行傘活動發生意外憾事，縣內尚有萬榮、秀林有相關活動，縣府如何進行管理及輔導？未來該如何避免？希望縣內法令要趕快跟上，不要重蹈沙灘車產業的覆轍，未來將會召開專案會議，不讓意外憾事傷害花蓮觀光形象。

5家業者都屬非法 但無相關罰則

縣議員楊華美說，上月接獲陳情，指發生意外的這間飛行傘業者出問題，本月一日她對教育處提出飛行傘的危險性，但縣府態度和過去處理沙灘車、農地管理、水保都一樣，不聞不問，視而不見，擺爛到出人命，才勉強有不痛不癢的反應。

教育處代理處長翁書敏回應說，目前不管是許可管理或經營，皆依照中央法規，今年八月體育署協同縣府，對縣內五家業者實地查核輔導，確認這五家業者都沒有申請許可，而中央的「無動力飛行運動及其經營管理辦法」並沒有針對非法業者開罰。

訂自治條例 將強制性規範業者

翁書敏說，依照中央規定，只要業者沒有向地方政府申請許可，就是屬於非法，但中央管理辦法未有針對非法業者規定停業等相關罰則，只能告知業者不能營業或給予建議，目前法規上未有積極作為，現在研擬要訂定飛行傘自治條例，希望對於規範業者能更有強制性。

其他飛行傘業者指出，不是業者不想合法，包括場地安全、土地使用、飛行安全規則SOP、保險額度、教練飛行證等都按照政府規範，但至今縣府一直沒有下文；載客飛行體驗超過五千趟次的教練也說，飛行傘運動引進台灣約卅年歷史，只要按照安全規則走，安全性對比其他活動相對安全，擔心這項體育活動被污名化。

花蓮發生飛行傘意外，縣府日前回應外界指出不會訂定自治條例，依中央母法辦理，但昨天在議會成為議員質詢焦點。 （縣議員張美慧提供）

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