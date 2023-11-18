豐坪魚池架網未申請 誤捕魚鷹恐挨罰

珍貴稀有保育類猛禽魚鷹在花蓮壽豐鄉養殖區被鳥網纏住，已死亡一兩天以上，被眼尖民眾發現。（記者花孟璟攝）

2023/11/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉豐坪村養殖魚池多，但昨天有民眾發現一隻保育類魚鷹被鳥網纏住死亡，當地漁民抱怨說，附近野鳥常來魚塭偷魚，造成損失！對此縣府農業處說，縣府與保七總隊昨到場確認為非法設置，恐將違反野生動物保育法，呼籲農民如有防治鳥害的需求務必提出申請。

花蓮縣壽豐鄉豐坪村附近不少農民養吳郭魚，由於鳥害嚴重，部分魚塭設置鳥網防鳥，其中位於花蓮溪米棧大橋西側的魚塭，昨被人發現有魚塭的鳥網誤捕到珍貴稀有的保育類猛禽魚鷹，折翼的魚鷹翅膀被纏繞在鳥網上，看得出經過激烈掙扎，羽毛殘破讓人心疼，估計已死亡多日。

縣府農業處長陳淑雯說，目前縣府在壽豐鄉核准的合法防鳥網只有二處，昨天下午縣府農業處也派員會同保七總隊前往現地，並連繫農民到場了解，確認為非法設置鳥網；經拆除鳥網後發現包括保育類魚鷹等，共有六隻鳥屍，將送屏東科技大學進一步鑑定，全案後續交由保七總隊偵辦，因保育類鳥類中網死亡，觸犯野生動物保育法，恐處六萬元至三十萬元罰款。

陳淑雯呼籲，農民如有農作物、魚塭需要防鳥，請務必向鄉鎮公所提出申請合法設置防鳥網，如鳥網一旦發現誤捕保育類，被捉到應立即釋放，如發現鳥類受傷也應立刻通報縣府農業處動植物防疫所。

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