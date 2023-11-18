花蓮水保評比 全國倒數第二

花蓮長良林道山區的山坡地農牧用地，有農民申請開墾種生薑，但撈過界超過申請範圍，縣府沒有善盡查核責任被監院糾正。（監察院提供）

2023/11/18 05:30

山坡面積最大 水保科僅13人 議員批縣長自家農地沒農用 徐榛蔚︰一切依法依規

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣山坡地面積全國第一大、農地面積也是全國第三，無黨籍縣議員楊華美批評，全國只有花蓮、金門和連江縣把水保和農地管理放在同一個科室，且花蓮縣人力只有十三人，全國評鑑還倒數第二，今年就因生薑田開墾審查疏失被監院糾正，縣長名下農地更是沒有農用！縣長徐榛蔚答詢時僅表示「會一切依法依規」。

水保人力少 還要管理農地

縣議員楊華美批評，縣府這幾年投入大筆經費做農產品行銷，把錢花在人民看得到的表面功夫，看不到的農地管理、水土保持卻被忽視，翻開全國各縣市組織編制，只有花蓮、金門、連江把水保和農地管理放在同一個科室，但離島的山坡地面積能跟花蓮比？楊華美說，今年度全國非都縣市的水保業務評比，花蓮被評為倒數第二，只贏金門縣，這種丟臉的評比結果，縣府會宣傳嗎？

楊華美點出，花蓮縣山坡地面積四十一萬公頃全國第一名，農地面積三十萬公頃也是全國第三，但分配到的人力及經費少得可憐，水保科十三個人只有五個正職人員，餘為約聘僱，卻要管七十萬公頃，尤其簡易水保案花蓮縣一年八百多件申請案，卻讓約聘臨時人員負責審查書面的部分，約聘人員更有流動率、專業不足的問題。

楊華美說，長良林道生薑開墾撈過界、資料漏填，甚至用插樹枝蒙混植生綠化，也能獲縣府審查通過，今年才被監院糾正，她相信這絕非個案，令人懷疑背後有無利益牽扯；此外，縣長名下的農地正凸顯農地未作農用的問題，新城、秀林的農民更抱怨租不到農地，因為土地被沙灘車業者以一個月三萬元以上的價錢租走，要求縣府應嚴格執法、管好農地，並要縣府在一個月內提出評估解決方案到議會。

縣府︰水保技師團下鄉輔導

對此縣長徐榛蔚強調「有過則改」，去年縣府有成立水保技師團下鄉輔導，且農業處也已簽約將委託第三方團隊審查，組織編制也可調整；至於楊華美要求「請縣長承諾好好管理農地」，徐榛蔚則閃躲回答「一切依法依規處理」。

花蓮縣山坡地面積全國最大，山區部分農牧用地被用來種植生薑，但須申請水保計畫，花蓮縣府則因水保人力不夠被議員批評。（記者花孟璟攝）

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