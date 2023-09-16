花蓮港擴大通關旅運 明年4月啟用

花蓮港13至16號倉庫當中，14號倉庫將增設通關旅運設施，目前土建工程已完成，10月進行通關櫃位設置，預計年底完工。（記者花孟璟攝）

2023/09/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮港今年是開放國際商港六十週年，由於「台灣國際商港未來發展及建設計畫」定位花蓮港為遊憩港，去年投入七千萬元整修十四號倉庫為通關旅運設施，目前已完成主體工程，預計今年底完工、明年四月啟用，希望迎接更多國際郵輪靠港，擴大觀光遊憩效益。

由14號倉庫整建 年底將完工

花蓮港發展郵輪觀光，現況是以二十三號碼頭做為郵輪停靠及通關，疫情過後從今年三月起陸續有諾蒂卡號、伊莉莎白皇后號、遺跡探險家號等國際觀光郵輪靠港，十月、十一月預計還有三艘國際郵輪首航花蓮港。

配合交通部的觀光前瞻二．○計畫，花蓮港公司公司提升花蓮港旅運設施，營造舒適悠閒的遊憩觀光場域，將港區碼頭規劃為水陸遊憩觀光廊帶，因此擴大通關旅運設施，選定花蓮港東北端靠近花蓮漁港的十三至十六號碼頭及後線倉庫區域進行整理，將十四號倉庫打造為東海岸文創倉庫市集，倉庫部分空間規劃通關旅運設施，打造複合式碼頭，去年獲得行政院核定納入「前瞻基礎建設計畫」，投入七千多萬元。

可望吸引更多國際郵輪靠港

花蓮港務分公司表示，工程分為土建及機電工程，十四號倉庫有一百五十坪區域規劃為通關旅運設施，目前主體工程完成，十月起依規劃設計辦理CIQS通關櫃位施工，預計今年十二月底完成，明年四月取得使用執照並啟用。

依號台灣國際商港未來發展及建設計（二○二二年至二○二六年），花蓮港定位為東部地區貨物進出口及觀光遊憩港，另依藍色公路十年綜合發展計畫，規劃花蓮港為「探索型郵輪跳島旅運基地」之一，因此在配合上位計畫及滿足既有貨運需求，且同時保有營收前提下，逐步擴大觀光遊憩板塊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法