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花蓮》海葵過境橋面沉陷 明里大橋封閉

明里大橋橋面龜裂，今天上午9點封橋。（富里鄉公所提供）

明里大橋橋面龜裂，今天上午9點封橋。（富里鄉公所提供）

2023/09/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本月三日中度颱風海葵登陸，颱風中心通過花蓮富里鄉，跨越秀姑巒溪的富里鄉明里大橋因橋面沉陷，花蓮縣政府昨宣布橋梁有通行安全疑慮，今天將由富里鄉公所辦理橋梁封閉作業，今天上午九點起明里大橋東西兩邊出入口封閉，呼籲通行民眾改道。

富里鄉明里大橋溝通富里鄉富里村、明里村至卓溪鄉古風村，但海葵颱風過後橋梁多數伸縮縫裂開擴大，橋面也發生沉陷，富里鄉公所通報花蓮縣政府，縣府建設處派員進行橋梁檢測，經勘查檢測發現明里大橋上部結構Ｐ七處沉陷量保守推估約七公分以上，造成橋面下沉，橋梁Ｐ八伸縮縫原本是緊閉狀態，測量發現開裂五公分、且高低差約三公分。

縣府表示，下部結構P7橋墩為主要沉陷點，原覆蓋土方及兩側土堤於颱風過後遭大水沖刷約一．八公尺，且有明顯剪力裂縫及多處混凝土結構裂縫，已經有通行安全疑慮。

富里鄉公所指出，今天上午九時起進行明里大橋封橋作業，屆時前往卓溪的民眾須改道，改走卓溪鄉石平橋至花七十五線，或往北至東里車站涵洞通行，不便之處敬請見諒。

花蓮南區去年九月地震之後，跨越秀姑巒溪的高寮大橋、崙天大橋都震垮、玉長大橋震損封閉，海葵過後崙天及高寮便橋又被颱風沖壞，現在明里大橋也要封橋，當地民眾說，希望縣府盡速爭取修復改建。

橋墩下方疑似因泥沙沖刷掏空，造成大橋沉陷。（富里鄉公所提供）

橋墩下方疑似因泥沙沖刷掏空，造成大橋沉陷。（富里鄉公所提供）

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