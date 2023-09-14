花蓮外海逾20隻抹香鯨 今年最大群

花蓮多羅滿賞鯨執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」調查抹香鯨。（多羅滿賞鯨提供）

2023/09/14 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮海域今年夏天相當熱鬧，已連續五個月都有抹香鯨出沒，來自萬榮鄉布農族部落的馬遠國小卅名小朋友昨搭乘賞鯨船出海，目擊到超過廿隻抹香鯨家族分散在大海各處，是今年最大群，讓這些住在山區的孩子們驚呼連連。

萬榮山裡學童 賞鯨大驚喜

知名海洋文學作家、花蓮福爾摩沙協會理事長廖鴻基，正執行由勇源基金會贊助的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，每一季有十趟調查航班，到花蓮外海進行至少五小時的調查，至今已經完成三季。這項研究工作目的是以船上設備收集關於抹香鯨的相關數據，藉此了解抹香鯨的行為、棲息地和保育需求，希望促進數量的增長，改善生存環境。

連續5個月看到 發現率高

廖鴻基說，今年五月開始，花蓮外海就有抹香鯨現身，到今天為止，已經連續五個月都發現抹香鯨的身影，今年發現抹香鯨機率比以往高，還曾在花蓮外海一連出現五天，牠們是台灣海中的國寶，值得更多調查與研究。

「大海真的給來自山裡的孩子大驚喜」，一群由黑潮海洋文教基金會協力安排，來自靠山的萬榮鄉馬遠國小卅名學童，在花蓮外海約六至八浬處，近距離看到這世界上體型最大的齒鯨，在大海裡悠游、噴氣，讓少有機會親海的孩子們興奮不已。

賞鯨公司總經理呂世明說，在船上可以目擊到抹香鯨依據不同的家族，分群在賞鯨船的附近，大概都兩兩成對游在一起，推測可能因颱風走後，抹香鯨因洋流關係聚集在花蓮外海，花蓮外海鯨豚目擊率維持九成，今年發現抹香鯨機率超過以往，不管是上午或下午，都有機會遇見。

花蓮多羅滿賞鯨執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」調查抹香鯨，昨天在海上募集合計約廿隻的抹香鯨分散在花蓮外海。（多羅滿賞鯨提供）

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