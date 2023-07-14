花蓮將增3文健站 106站冠全國

原民會補助花蓮縣各部落社區成立部落文化健康站，照顧全縣四千多名長輩。圖為長輩玩特殊設計的大跳棋。（花蓮縣政府提供）

2023/07/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為了讓部落原住民長輩在地老化，行政院原民會在全國各縣市設立部落文化健康站，今年又核定在花蓮縣新設三站，近期將開站服務長輩，使花蓮縣文健站增加到一○六站，另有五間賽普照顧站，約照顧四千位長輩，文健站數量為全國最多。

原民會助部落長者在地老化

原民會配合中央長照二．○十年計畫，在部落推行原住民族長期照顧政策，廣設文健站，目前全國已將近五百個據點，原民會最近公布新核定的原住民文健站點，花蓮縣新增壽豐鄉月眉、豐濱鄉八里灣及鳳林鎮光鹽三個站，將招聘人員及完成設站程序後，近期內公布開站時間。

新核定壽豐、豐濱、鳳林3站

縣府原住民行政處表示，縣府積極輔導縣內原住民部落的社區團體，向原民會爭取設站，希望提升原住民長照站點覆蓋率，加上新設三個站後，花蓮縣北起秀林鄉、南至富里鄉共有部落文健站一○六站，以秀林、玉里站點最多，兩個行政區各有十五站，全縣文健站照顧長輩人數約四千人，並提供四百一十個就業機會，另有五間部落「賽普站」，一樣是照顧部落長輩，為透過花東發展基金經費設置。

花東基金挹注 設5間「賽普站」

原民處輔導行政科長洛金．達紹說，花蓮縣是全國原住民族人口最多、也是分布範圍最廣的縣，文健站的功能包括陪伴服務、文康休閒、體能活動、共餐、送餐及居家關懷等，讓部落長輩能夠在地健康老化；增設新站有其規範及條件的限制，希望持續協助部落團體評估需求及硬體，以爭取設站，擴大建立綿密的原住民族照顧服務網。

此外，各鄉鎮也持續針對原民族人舉辦照顧服務員訓練，培訓成為合格照服人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法