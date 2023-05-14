觀光亮點獎票選 兩景點暫居花蓮前2名

花蓮光復鄉馬太鞍濕地目前在觀光局「全國觀光亮點獎」，排名花蓮第二。（記者花孟璟攝）

2023/05/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為促銷國旅，交通部觀光局即日起推出「觀光亮點獎」網路票選，花蓮縣政府、花東縱谷及東海岸國家風景區管理處、農委會等單位在花蓮推出七大主題景點，開放網路票選，其中花蓮富里鄉稻草藝術季、光復鄉馬太鞍休閒農業區得票數為前二名。縣府觀光處表示，歡迎民眾踴躍投票給花蓮觀光亮點，還有機會把萬元旅遊金、住宿券等帶回家！

花蓮七大主題景點供網路票選

觀光亮點獎網路票選活動前天開放投票，全國各縣市共一百廿三個景點及體驗活動加入，花蓮縣有七個景點及活動參賽。花蓮縣府觀光處表示，透過網路票選希望將花蓮景點變成台灣的觀光新亮點，到六月三十日前「每人每天有六次網路投票機會」，有機會抽到價值一萬元的旅遊金、住宿券、超商商品券等大獎。

獲逾二千票 稻草藝術季暫居首

其中縣府推薦的「富里鄉稻草藝術季」邁入第三屆，把收穫後乾稻草由在地農民打造成稻草藝術品，每年吸引數十萬人潮參觀，周邊體驗還包括，羅山泥火山鹽滷水做成的泥火山豆腐、愛玉及梅子釀體驗，目前也是花蓮縣七個景點中得票數最高，到昨天已超過二千票。

每人每天投票六次 可抽萬元旅遊金

農委會推薦在花蓮光復鄉馬太鞍休閒農業區馬太鞍濕地，截至昨天得票也接近二千票，體驗活動從濕地春天的賞黃緣螢、巴拉告生態捕魚、周邊的大農大富平地園區、拉索埃湧泉園區、欣綠農園，周邊必吃的原住民美食、必買的伴手禮也相當豐富，還可順遊太巴塱部落、光復糖廠等景點。

花蓮縣府推薦的「流星花蓮、山海星光」天文旅遊系列活動，今年將推出星光音樂會、「星空郊饗宴」月光美食音樂會、「廿三點五度品味星空」茶園咖啡觀星、「柚見星空」觀星、「染一片星空」植物染體驗、海洋月光賞星船等，為花蓮創造獨特的夜間旅遊方式；花蓮縣壽豐鄉的考古博物館典藏八十萬件玉器，可見證三千年前史前時代到現代的「台灣玉」文化，展出內容精彩。

花東縱管處、東部海岸風景區管理處也推薦包括「徐行縱谷自行車旅遊」、「縱谷原遊會」部落體驗、東海岸六部落「一烈！海派過生活」聯盟，也都歡迎遊客踴躍投票。

全國觀光亮點獎網路票選開跑，花蓮縣七處景點目前以富里鄉「把農廢變綠金─富里稻草藝術季」得票最高。（記者花孟璟攝）

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