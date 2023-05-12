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    首頁　>　花蓮縣

    罹重症不放棄 宋恩典身教感動孩子

    榮獲全國自強母親的宋恩典，感謝教會師母及教友熱心、社工協助，讓她重新站起來。（花蓮家扶中心提供）

    榮獲全國自強母親的宋恩典，感謝教會師母及教友熱心、社工協助，讓她重新站起來。（花蓮家扶中心提供）

    2023/05/12 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自花蓮南區的宋恩典媽媽，幾年前為了保護自己和孩子獲法院判決離婚，育有一子的她在最辛苦困窘時，曾過年只有和孩子一起吃泡麵，曾因罹患重症跌落谷底，但她沒有放棄，透過教會的幫助慢慢重新站起，獲得今年家扶基金會的「全國自強母親」。

    榮獲家扶全國自強母親

    四十四歲的恩典媽媽現在有了工作，還在教會當主日學小老師，每週帶孩子們唱詩歌及跳舞，也在二手書店擔任家扶中心閱讀苗圃的活動志工。恩典媽媽說，離婚後最低潮時，連除夕夜都只能吃泡麵，沒有多餘的錢煮豐盛的年夜飯，讓孩子吃好一點，為了把錢都用在孩子身上，總是捨不得花錢，永遠把東西用到損壞至不堪用狀態時才會丟掉，當她以為終於可以好好陪伴孩子時，卻又因診斷出子宮肌瘤及囊腫至醫院開刀，身體變得十分虛弱。

    手術後受限於體力，雖嘗試到就業服務站找工作，但很多工作都無法應徵到，收入也受到影響，加上疫情期間醫師評估她無法接種疫苗，又使她工作機會再一次限縮，靠著教會朋友的介紹才能接到一些簡易的清潔工作。

    孩子有感而發「小時候不懂，為什麼自己不能拿到想要的東西」，但回想成長過程，媽媽從未讓自己餓肚子，也有衣服穿，媽媽也許不能在物質上給自己最好的東西，但媽媽把全部通通給了自己，最重要的是做人處事的道理。

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