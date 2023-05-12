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    花蓮須美基溪才疏濬 遭丟大批垃圾

    須美基溪完成疏濬後，丟下的垃圾顯得相當清楚。（記者游太郎攝）

    須美基溪完成疏濬後，丟下的垃圾顯得相當清楚。（記者游太郎攝）

    2023/05/12 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉公所因應颱風汛期，四月底才完成須轄內須美基溪疏濬，沒想到卻遭民眾往溪底亂丟垃圾，當地民眾相當不滿，擔心會堵塞水流、影響防汛成效，要求鄉公所加強稽查、清除及防範；鄉長何禮臺聞訊後震怒，強調將全力追查到底，查獲定開罰不手軟。

    新城鄉嘉里村民向本報爆料，鄉公所四月底才完成須美基溪包括佳林、北埔及嘉里村段的溪床疏濬作業，沒想到卻意外發現不少民眾直接將整包垃圾丟下溪底的惡劣行為，以往因為溪床的雜草相當高，垃圾丟下後不易發現，但現在整個溪底疏濬後顯得相當清爽、乾淨，沒公德心的民眾往下丟棄垃圾後無所遁形，看了實在很難過。

    居民擔心堵塞水流、影響防汛

    村民說，連續觀察了近一星期發現，大部份的民眾往溪底丟棄垃圾，多以整包垃圾為主，且多以開車載到溪旁直接丟棄居多，很多都是生面孔，希望鄉公所能正視這個現象，針對違法的民眾依法開罰，以免水流被堵塞，且影響當地的環境生態。

    新城鄉長何禮臺指出，須美基溪遭亂丟垃圾由來已久，鄉公所近幾年來已舉發不少人，且在沿線樹立禁止亂丟垃圾的告示牌，沒想到警告的效果還是有限，須美基溪每年汛期前均會進行疏濬，施工單位也挖出不少垃圾，讓鄉公所相當頭痛。

    破袋檢查、攝影蒐證 開罰多人

    何禮臺說，經由垃圾破袋檢查、出動流動攝影機蒐證，已舉發及開罰很多民眾，從北埔村的自信街至嘉里村玉成橋段，經分析是亂丟垃圾至溪底的熱點，將會立即查察及巡邏，希望有效遏止這類的不法行為，也希望民眾協助蒐證及檢舉。

    新城公所：罰1200 最高至6000元

    新城鄉公所表示，依據廢棄物清理法第廿七條及第五十條規定，違規棄置垃圾可處新台幣一千二百元以上、六千元以下罰鍰，同年度第一次罰鍰一千二百元；第二次罰鍰二千四百元；第三次罰鍰三千六百元；第四次罰鍰四千八百元；第五次以上罰鍰六千元，民眾切勿心存僥倖、以身試法。

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