台11線水璉至牛山呼庭 將增區間測速

台十一線水璉至牛山呼庭路段，花蓮縣警局六月將設區間測速科技執法，九月一日正式啟用。（花縣警察局提供）

2023/05/10 05:30

路段寬敞重機族高速壓車過彎 影響用路人安全

〔記者王錦義／花蓮報導〕台十一線東部海岸公路位於太平洋與海岸山脈間，被稱為「全台最美公路」。其中花蓮水璉至牛山呼庭路段多為寬敞彎道，許多駕駛高速壓車過彎，影響其他用路人安全，花蓮縣警局六月將設區間測速科技執法，九月一日正式啟用。

警局6月設置 9/1啟用

花蓮縣警局統計指出，台十一線○公里至七十二．五公里，去年發生四起A1人員當場或廿四小時內死亡的交通事故、一百卅二起人員受傷或超過廿四小時死亡A2交通事故，及一百廿九起財物損失的交通事故。另外，今年四月八日台十一線四十七．七公里、豐濱鄉永豐段深橋路段，更因大客車在速限為六十公里路段超速卅四公里，不幸釀造一死五傷車禍事故。

警方指出，台十一線依山傍海景色宜人，水璉至牛山呼庭路段天然彎道常吸引重機族車聚，還有專人在彎道拍攝過彎壓車畫面，上傳社群網站，吸引更多人來朝聖、競速，之前就常發生重機行經彎道時因車速過快，因轉彎不慎，連人帶車摔落倒地，不斷接獲居民及民意代表反映此項問題。

限速50公里 測試後執法

花蓮縣警察局表示，六月底前，將在水璉南溪橋至牛山呼庭公車站，全長約二公里區間建置區間測速科技執法設備，限速每小時五十公里，範圍包括北向廿六．五至廿四．一公里、南向廿四．一到廿六．六公里，完成功能測試及檢驗合格後執法。

水璉至牛山呼庭路段設置區間測速，許多民眾上網抱怨速限五十不合理，花蓮縣警局指出，在台十一線廿三．四、四十三．九五公里處，也設有數位式雷達測速照相設備。

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